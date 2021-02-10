退休理財超前部署 放大投資效益三祕訣

根據各項統計，預期台灣2025年將進入超高齡社會，想要安心養老，退休理財規畫得及時行動，群益投信全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，退休規劃超前部署有三大祕訣，選擇適宜的基金、即早投資、定期定額，可以透過時間複利放大投資效益。

根據內政部2020年人口統計，台灣去年人口首度出現負成長，全年出生人數僅16萬5,249人，創下歷年新低，再根據其他統計數據，預期台灣將在2025年進入超高齡社會，退休理財規劃將更加刻不容緩。

群益投信表示，不少民眾常認為距離退休還很遠，錯失提早規劃享受時間複利效果的機會，也有民眾因為不知如何選擇理財工具，放棄退休理財規劃，或採用最保守的儲蓄來因應。

群益投信說，退休理財一點都不難，市面上已有許多適合退休理財的基金商品可以選擇，如果能再搭配即早投資、定期定額紀律操作兩大心法，即使是從小額開始，都有助於簡化退休理財的複雜度，提前化解對退休生活的焦慮感。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，在退休理財工具挑選上，共同基金是相當合適的工具，可透過專業投資團隊的操作來降低標的選擇的不確定性，若投資人對挑選什麼樣的基金產品毫無頭緒的話，不妨直接參考專門為退休理財設計的目標風險組合基金。

林宗慧說，這類產品的優點在於，目標風險的設計是在限定風險水準(積極、穩健、保守)的前提下，進行投資組合配置，當市場整體波動風險隨多空環境而起落，基金的股債投資配置也會因應做調整，組合基金的好處為透過專業投資團隊來篩選合適的基金，同時也帶來風險分散的好處。

林宗慧強調，對投資人來說，僅需依照自身的風險屬性和需求來選擇投資風格相對應的目標風險基金，是省時、省力又具效率的存退休金方式。

林宗慧進一步提醒，除了選擇適宜的基金來產品作為退休理財工具外，同時建議投資人儘量做到即早投資、定期定額紀律操作，透過時間複利來放大投資效益；定期定額除有助降低投資人擇時進場的複雜度，長期來說，也有助於降低平均投入成本，同時也讓退休理財更容易被執行，循序漸進累積退休資產，安心樂退。