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年節鈔券需求大 通貨發行額逾3兆元
中央銀行昨（9）日公布，農曆春節前最後一個營業日的新台幣最高發行額為3兆650億元，創下歷史新高，為首度突破3兆元大關，並較去年的最高發行額2兆7,932億元增加2,718億元，年增率9.73%，增幅創下17年新高。
通貨發行額是指央行發行的新台幣鈔票及硬幣，每逢農曆過年前，民眾有發放壓歲錢、採購年貨等需求，通貨發行額都會達到高峰。
央行發行局局長施遵驊指出，今年通貨發行額年增2,718億元，締造歷史新高紀錄，年增率9.73%，創2005年以來的17年新高，代表民眾對新台幣鈔券與硬幣的需求還是相當旺盛。
施遵驊表示，去年年初以來有新冠肺炎疫情，全年下來，新台幣日平均發行額年增率高達8.32%，創七年新高，是非常高的水準。
施遵驊分析，新台幣發行額再創新高有幾項原因，首先，在疫情期間，民眾透過ATM提領鈔券，供日常生活消費使用，可能是因為想到要去銀行排隊覺得麻煩，所以多提領一些現金，關鍵原因是存款利率很低，目前1個月期銀行存款利率只有0.35%，為歷史最低水準。
另外，國內經濟成長在去年第4季表現不錯、GDP年增率4.94%，經濟活動熱絡。
受到疫情影響，各國實施邊境管制，國人無法出國旅遊，只能用國內消費取代國外消費；去年第3季政府力推振興三倍券，各行各業跟消費旅遊有關也推出優惠措施，具有激勵作用。
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