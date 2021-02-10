國銀放款中小企 去年暴增9,144億

公股銀行上班應該是人人羨慕，不僅薪資穩定也有好福利，不過有在職的網友表示，雖然親朋好友都覺得銀行員是不錯的工作，但其實節奏緊湊、風險大、各種奧客，讓他每個月領完薪水都想離職...

2021-02-09 20:03