聽新聞
test
0:00 / 0:00

國銀放款中小企 去年暴增9,144億

經濟日報 / 記者邱金蘭／台北報導

金管會昨（9）日表示，去年本國銀行對中小企業放款比前年底，大增9,144億元，達目標值3,000億元的304.83%，增加金額及達成率雙創歷年新高，主要是政府推動各項紓困貸款所致。

金管會公布本國銀行辦理中小企業放款情況，金管會銀行局副局長黃光熙表示，到去年12月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達7兆8,124億元，較上月底增加1,321.48億元。跟前年底相比，則增加9,144.88億元，跟目標值3,000億元相比，達成率高達304.83%，金額及達成率都創歷年新高。

至於中小企業放款戶數方面，去年底也增加到42萬6883戶，比前年底的29萬1551戶，大幅增加46.4%。

中小企業放款及戶數都大幅成長，黃光熙表示，主要原因是，各部會提供的各種紓困貸款銀行大力配合。

去年對中小企業放款增加較多的前五大銀行，依序是合庫增加945億元、一銀902億元、台企銀894億元、土銀693億元、華銀634億元。

此外，去年12月底止，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.02%，占民營企業放款餘額比率為69.08%，也都是歷年最高。

在逾放比率方面，去年12月底止，中小企業放款的平均逾期放款比率為0.34%，較上月底減少0.02個百分點。　　

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

金管會

延伸閱讀

銀行釣魚簡訊頻傳 金管會提醒民眾小心不明連結

春節金融服務不打烊 金管會下令採取五措施

紓困助攻 中小企業放款去年增加近兆元

避免成駭客中繼站 金管會清查保經代網站

相關新聞

年節鈔券需求大 通貨發行額逾3兆元

中央銀行昨（9）日公布，農曆春節前最後一個營業日的新台幣最高發行額為3兆650億元，創下歷史新高，為首度突破3兆元大關，...

國銀放款中小企 去年暴增9,144億

金管會昨（9）日表示，去年本國銀行對中小企業放款比前年底，大增9,144億元，達目標值3,000億元的304.83%，增...

零出國旅遊 國人去年刷卡勉強守住3兆大關

零出國旅遊 國人去年刷卡勉強守住3兆大關

防疫保單熱賣卻單月虧損 臺產：暫時認列佣金稅負

臺灣產物保險公司日前推出防疫保單引發搶購熱潮，今天公告1月自結損益表，合計單月稅前虧損達新台幣3.98億元，為臺產自98...

任職公股銀人人羨？苦主嘆：每個月都想離職

公股銀行上班應該是人人羨慕，不僅薪資穩定也有好福利，不過有在職的網友表示，雖然親朋好友都覺得銀行員是不錯的工作，但其實節奏緊湊、風險大、各種奧客，讓他每個月領完薪水都想離職...

錯過防疫神單 公司團保可加保

新冠疫情持續嚴峻，民眾紛紛拉高防疫警覺，防疫保單頓時成為熱門話題，民眾甚至要排隊瘋搶。中國人壽攜手企業主超前佈署，推出「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。