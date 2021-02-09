快訊

海巡署邀請來台美籍人士確診 莊人祥證實14人居家隔離

無現金社會路迢迢 新台幣發行額首破3兆元創新高

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

中央銀行今（9）日公布，今年農曆春節前最後一個營業日（2月9日）的新台幣最高發行額為3兆650億元，創下歷史新高，為首度突破3兆元大關，並較去（2020）年的最高發行額2兆7,932億元增加2,718億元，年增率9.73%，創17年新高。

通貨發行額是指央行發行的新台幣鈔票及硬幣，每逢農曆過年前，民眾有發放壓歲錢、採購年貨等需求，通貨發行額都會達到高峰。

央行發行局局長施遵驊指出，今年通貨發行額年增2,718億元，締造歷史新高紀錄，年增率9.73%，創2005年以來的17年新高，代表民眾對新台幣鈔券與硬幣的需求還是相當旺盛。

施遵驊表示，去年年初以來有新冠肺炎疫情，全年下來，新台幣日平均發行額年增率高達8.32%，創七年新高，是非常高的水準。

施遵驊分析，新台幣發行額再創新高有幾項原因，首先，在疫情期間，民眾透過ATM提領鈔券，供日常生活消費使用，可能是因為想到要去銀行排隊覺得麻煩，所以多提領一些現金，關鍵原因是存款利率很低，目前1個月期銀行存款利率只有0.35%，為歷史最低水準。

另外，國內經濟成長在去年第4季表現不錯、GDP年增率4.94%，經濟活動熱絡。

受到疫情影響，各國實施邊境管制，國人無法出國旅遊，只能用國內消費取代國外消費；去年第3季政府力推振興三倍券，各行各業跟消費旅遊有關也推出優惠措施，具有激勵作用。

此外，去年第4季股市表現不錯，這些原因都會造成民眾對新台幣鈔券的需求量會比較高。

施遵驊指出，今年年假長達七天，民眾在假期間到ATM提領現鈔需保持順暢，金融機構會持有較多的庫存現金，同樣也會促使新台幣發行額增加。

長達七天的年假裡，民眾無法出國旅遊，只能在國內消費，也會多持有一些新台幣鈔券。

新台幣 疫情

延伸閱讀

農曆年前最後營業日 新台幣通貨發行額首破3兆

春節金融服務不打烊 金管會下令採取五措施

假的！滾鐵罐拿年終 洗碗姨奪40萬 「只是遊戲」

去彩券行前先看！過年刮刮樂5星座手氣好 鈔票直接落入口袋

相關新聞

農曆年前最後營業日 新台幣通貨發行額首破3兆

央行公布今天新台幣最高發行額達3兆650億元，金額創下歷史新高，年增率9.73%。主因為低利率讓持有現金成本下降、國內消...

任職公股銀人人羨？苦主嘆：每個月都想離職

公股銀行上班應該是人人羨慕，不僅薪資穩定也有好福利，不過有在職的網友表示，雖然親朋好友都覺得銀行員是不錯的工作，但其實節奏緊湊、風險大、各種奧客，讓他每個月領完薪水都想離職...

新台幣28.39元封關 金鼠年累計升值5.69%

金鼠年匯市今天封關，匯市交投相對冷清，新台幣兌美元收平盤28.39元，台北及元太外匯市場總成交金額縮小至7.48億美元

錯過防疫神單 公司團保可加保

新冠疫情持續嚴峻，民眾紛紛拉高防疫警覺，防疫保單頓時成為熱門話題，民眾甚至要排隊瘋搶。中國人壽攜手企業主超前佈署，推出「...

不再受時間及地域限制 銀行大推數位帳戶圈小資粉

生物辨識技術應用在智慧型手機上已是市場主流，從指紋辨識到3D感測技術可以進行人臉辨識，掀起了一波手機革命，而國內外金融企業也積極利用FinTech技術加入戰局，用戶只要透過數位帳戶App，只要按個指紋或是刷個臉就可以輕鬆完成金融交易以及理財投資，讓人對未來的生活增添了無限想像空間。

電信代收看懂訂閱經濟 女玩家「課金」不讓鬚眉

2020年因為疫情造成用戶居家時間增多，台灣大訂閱型服務使用人次順勢年增30%，女性用戶數超越男性，帳單內容多元，除了「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。