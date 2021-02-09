15家金控獲利出爐 多家創新高

15家金控元月獲利今（9）日趕在農曆年前全數出爐。其中，富邦金控（2881）、國泰金控（2882）稅後純益雙雙突破200億元，較去年同期年增均逾一倍；以每股稅後純益（EPS）排名，富邦金達1.98元，奪下金控獲利王。若以1月稅後純益與年增率而言，國泰金大賺217.4億元，年增率114.6%，居國內金控之首。

國泰金公布，1月稅後純益217.4億元，創歷年單月新高紀錄，年增114.6%，EPS為1.65元。

子公司國泰人壽1月稅後純益186.5億元，同步創新高，主要是投資績效良好，業務面持續價值導向策略，保單銷售以傳統型分期繳及投資型保單為主，1月初年度保費（FYP）金額為205億元、新契約等價保費（FYPE）金額為48億元，皆為業界第一。

國泰金指出，國泰世華銀行1月稅後純益24.6億元。本月維持高活存比，存放及手收業務表現平穩。國泰產險1月個體簽單保費18.8億元，獲利穩定成長，證券與投信子公司各項業務穩定推展。

新光金控（2888）公布，1月稅後純益21.32億元，年增19%，EPS為0.16元，主要是著眼股債價格上漲，在適當時機實現獲利、入袋為安。旗下新光人壽1月稅後純益13.33億元，與去年同期持平；受到新台幣匯率升值影響，1月收回13億元的外匯價格準備金，此外也實現部分的股債資本利得。

新光銀行今年1月稅後純益5.24億元，年增25%，獲利大幅增長主要受惠於財管手續費收入增加及投資收益入帳；元富證券1月獲利3.19億元，因今年台股交易熱絡，經紀業務與自營操作表現不錯。

合庫金控（5880）啟動獲利多引擎，今年1月稅後純益為16.73億元，年增16.75%，EPS為0.12元，獲利來源主要來自子公司盈餘成長，合庫金控及子公司合庫銀行、合庫人壽及合庫證券今年1月稅後純益同步創下歷年元月的新高紀錄。

其中合庫銀1月稅後純益13.16億元，年增4.11%，主要因財富管理業務手收持續穩定成長，以及金融商品操作收益優於去年同期。合庫人壽1月稅後純益2.58億元，年增95.45%，主要受惠於去年底衝刺投資型保單業績及財務操作收益優於去年同期。

合庫證券1月稅後純益為0.76億元，較2020年同期成長1,166.67%，主要是經紀業務收益與資本利得增加，其中經紀業務營運量隨市場日均量大幅增加而同創新高。

台新金控（2887）今年1月稅後純益14.71億元，年減4.2%，EPS為0.12元。在核心業務獲利動能強勁帶動下，淨利收及淨手收較前月及去年同期成長，台新銀行1月稅後純益12.82億元。台新證券1月稅後純益0.53億元，主要因證券市場交易持續熱絡，經紀業務成交量及融資餘額穩健成長。