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銀行釣魚簡訊頻傳 金管會提醒民眾小心不明連結

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

近來接連發生銀行釣魚簡訊，金管會提醒民眾對於不明簡訊的連結，應提高警覺，勿點選連結登入，以免歹徒取得民眾個資及帳號、密碼，進入網路銀行轉帳進行詐騙。

金管會表示，隨著國人使用網路銀行及行動銀行比率上升，詐騙集團利用釣魚簡訊，誘導民眾點選連結至假冒的網路銀行頁面登入帳號密碼，待歹徒取得民眾個人資料及帳號、密碼，即登入受害民眾真實的金融機構網路銀行，進行轉帳。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，最近警方就陸續發現，詐騙集團假藉兩家銀行名義發釣魚簡訊，企圖進行詐騙。因此，特別提醒民眾注意，並要求銀行採取兩措施防範。

包括第一，銀行應在官網、網路銀行及行動銀行APP強化客戶交易安全宣導，並主動提醒使用網銀與行動銀行的客戶，不要點選來路不明的簡訊及連結。

第二，銀行一經發現假冒網站，應立即通知警政單位，銀行並應提供客服專線供民眾詢問，尤其是春節期間應提供適足的客服人力，保持金融客服管道暢通。

黃光熙表示，民眾在使用網路銀行及行動銀行時，如有任何疑義，應先撥打所屬銀行官網的客服專線，切勿依簡訊指示進入網銀頁面輸入相關登入資料，或撥打簡訊顯示的電話號碼，以避免遭受詐騙。

民眾如察覺有遭詐騙之虞，可立即撥打「165反詐騙專線」洽詢。

金管會再次呼籲，民眾切勿點選來路不明的簡訊或連結，注意資訊安全，而金融機構在春節期間應強化資安防護、電子銀行與支付工具交易安全，並保持金融客服暢通，以利民眾可以安心使用金融機構提供的各項服務。

詐騙集團 金管會 網銀

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