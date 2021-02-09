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春節金融服務不打烊 金管會下令採取五措施

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

春節期間金融服務不打烊，金管會下令各金融機構，須配合採取五大金融服務措施，包括ATM全年無休、支付工具交易順暢、電子銀行服務穩定、強化資安防護及金融客服暢通。

金管會銀行局副局長黃光熙今天表示，為滿足民眾農曆春節期間提領現鈔、資金調度及支付工具交易的金融服務需求，並確保春節連續假期期間的金融服務品質，金管會已請各金融機構配合採取下列金融服務措施。

包括第一，強化資安防護。各金融機構應確實建立資訊系統及資訊安全監控機制、應變計畫與通報程序，並進行情境演練，且應特別注意各類異常情形的監控。

另外，為防範駭客組織利用遠距連線攻擊相關資訊系統，應注意系統連線相關資安防護與監控。

第二，電子銀行服務穩定。各金融機構應注意網路銀行系統負載量，以確保春節期間的電子銀行服務順暢運作，以因應企業與民眾資金調度需求。

第三、自動提款機（ATM）全年無休。各金融機構應加強ATM的補鈔、檢修與管理作業，並提供24小時客服專線可供諮詢。

第四，支付工具交易順暢。信用卡、電子票證及電子支付等機構應確保交易系統順暢運作，並提供24小時客服專線。

第五，金融客服暢通。各金融機構的網路銀行及ATM應提供24小時客服專線，並確保24小時暢通且可提供諮詢服務。

金管會提醒民眾，農曆春節期間可多利用金融機構提供的電子銀行服務，若使用ATM遇到問題時，請務必保存「交易明細單」，並善用金融機構於ATM旁張貼的客服專線。

另外，在使用網路進行交易時應注意資訊安全，避免個人資料外洩。

ATM 春節 金管會

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