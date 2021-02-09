紓困助攻 中小企業放款去年增加近兆元

生物辨識技術應用在智慧型手機上已是市場主流，從指紋辨識到3D感測技術可以進行人臉辨識，掀起了一波手機革命，而國內外金融企業也積極利用FinTech技術加入戰局，用戶只要透過數位帳戶App，只要按個指紋或是刷個臉就可以輕鬆完成金融交易以及理財投資，讓人對未來的生活增添了無限想像空間。

2021-02-09 16:00