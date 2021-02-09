紓困助攻 中小企業放款去年增加近兆元
金管會今天（9日）公布，去年本國銀行對中小企業放款比前年底，大增9,144億元，達目標值3,000億元的304.83%，增加金額及達成率雙創歷年新高。
金管會公布本國銀行辦理中小企業放款情況，金管會銀行局副局長黃光熙表示，到去年12月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達7兆8,124億元，較上月底增加1,321.48億元。
跟前年底相比，則增加9,144.88億元，跟目標值3,000億元相比，達成率高達304.83%，金額及達成率都創歷年新高。
至於中小企業放款戶數方面，去年底也增加到42萬6,883戶，比前年底的29萬1,551戶，增加46.4%。
中小企業放款及戶數都大幅成長，黃光熙表示，主要原因是，各部會提供的各種紓困貸款，銀行也大力配合。
去年對中小企業放款增加較多的前五大銀行，依序是合庫增加945億元、一銀902億元、台企銀894億元、土銀693億元、華銀634億元。
此外，去年12月底止，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.02%，占民營企業放款餘額比率為69.08%，都是是歷年最高。
在逾放比率方面，去年12月底止，中小企業放款的平均逾期放款比率為0.34 %，較上月底減少0.02個百分點。
金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言