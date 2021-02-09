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紓困助攻 中小企業放款去年增加近兆元

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今天（9日）公布，去年本國銀行對中小企業放款比前年底，大增9,144億元，達目標值3,000億元的304.83%，增加金額及達成率雙創歷年新高。

金管會公布本國銀行辦理中小企業放款情況，金管會銀行局副局長黃光熙表示，到去年12月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達7兆8,124億元，較上月底增加1,321.48億元。　

跟前年底相比，則增加9,144.88億元，跟目標值3,000億元相比，達成率高達304.83%，金額及達成率都創歷年新高。

至於中小企業放款戶數方面，去年底也增加到42萬6,883戶，比前年底的29萬1,551戶，增加46.4%。

中小企業放款及戶數都大幅成長，黃光熙表示，主要原因是，各部會提供的各種紓困貸款，銀行也大力配合。

去年對中小企業放款增加較多的前五大銀行，依序是合庫增加945億元、一銀902億元、台企銀894億元、土銀693億元、華銀634億元。

此外，去年12月底止，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.02%，占民營企業放款餘額比率為69.08%，都是是歷年最高。

在逾放比率方面，去年12月底止，中小企業放款的平均逾期放款比率為0.34 %，較上月底減少0.02個百分點。　　

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

金管會

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