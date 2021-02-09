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南山人壽1月稅後賺26.8億元 EPS 0.19元

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

南山人壽今（9）日公布最新獲利。受惠於穩定成長的保險利益及掌握市場實現資本利得，1月獲利新台幣26.8億元，每股稅後純益（EPS）為0.19元。

因匯率及利率等優勢，帶動美元商品銷售佳績，貢獻整體新契約保費，1月合併新契約保費為新台幣116億，合併總保費為新台幣400億。

依南山人壽內部統計，2021年1月，疫情帶動民眾對保險保障之關注，本月受理之專屬防疫個人保單近8,000件，而整體與防疫保障相關（如含住院日額、負壓隔離病房加倍或有附加排除法定傳染病等待期批註保險商品）之個人保單受理件數共計30,000件以上。南山人壽致力透過多元化的保險商品於提供民眾更全面的防疫保障。

南山人壽積極推動微型保險，落實普惠金融與公平待客精神，結合南山人壽慈善基金會，日前與臺東縣政府合作，對臺東縣約4500名低收入戶及中低收入戶民眾提供微型保險保障，捐款約新台幣88萬元，協助建構意外保障的防護網，南山人壽臺東通訊處李姍芳經理與縣長饒慶玲於今日特地前往受助家戶並親送投保證明，表達關懷之意。

在農曆春節前夕，針對有資金需求的保戶，南山人壽除了已提前給付滿期金外，在年假期間，若需辦理保單服務，保戶可使用南山人壽「保戶園地」、「南山人壽APP」線上服務，或撥打24小時客戶服務專線0800-020-060。同時，南山人壽也貼近保戶需求，提供「理賠免附單據暨保險金扣抵醫療費用服務」與多間醫療院所合作，在出院時，可直接扣抵理賠金，達到減少人員接觸的防疫效果，還能縮短人工繳費所需要的時間與流程，多項暖心服務陪伴保戶過好年。

南山產物1月總保費收入為新台幣約5.33億元，較去(2020)年同期成長4%。其中，個人險與企業險簽單保費收入則較去年同期分別成長0.03%與13%。

南山人壽 新台幣 微型保險

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