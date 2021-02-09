元大金ESG接軌國際 獲2021永續年鑑銅獎

國際評比機構S&P Global 最新公布2021永續年鑑（The Sustainability Yearbook）評鑑結果，元大金控（2885）獲銅獎。2021永續年鑑依照2020年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）年度評鑑結果彙編，針對全球61個產業，逾7,000家大型企業進行評比排名，元大金控獲銅獎 ，是綜合金融組首間台灣進榜企業，與同產業表現最佳的企業相差在10%以內，顯示元大金控永續議題關注與因應作為，在國際評比中受高度肯定。

元大金控永續發展策略分為短、中、長期三個階段，並落實於經營管理中 。在環境永續方面，元大金控長期重視氣候變遷對環境造成的風險，積極建置環境管理系統，深化氣候變遷相關財務揭露(TCFD)，已導入五項ISO環境相關管理系統，獲得CDP最高等級「A」認證，並呼應巴黎氣候協議欲達成「2030年全球減碳50%，2050年達到淨零碳排」目標，承諾2022年達成綠電使用率達10%，展現接軌國際的積極態度。

在社會面向上，元大金控重視員工職場安全、致力人才培育發展及訓練，持續精進職場多元化及人權政策，除了遵循聯合國永續發展目標（SDGs ）外，包括制定社會責任投資、永續相關標的投資等政策，也積極投入在地關懷。

在公司治理方面，重視顧客關係管理、具有完善的網路及資訊架構管理方針，永續金融績效大幅提升，五度獲證交所公司治理評鑑排名前5%上市公司。