快訊

日職／再披中華隊戰袍？陳偉殷表態：期待出征東京奧運

元大金ESG接軌國際 獲2021永續年鑑銅獎

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
元大金控落實ESG作為，獲2021永續年鑑銅獎。圖/元大金控提供
元大金控落實ESG作為，獲2021永續年鑑銅獎。圖/元大金控提供

國際評比機構S&P Global 最新公布2021永續年鑑（The Sustainability Yearbook）評鑑結果，元大金控（2885）獲銅獎。2021永續年鑑依照2020年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）年度評鑑結果彙編，針對全球61個產業，逾7,000家大型企業進行評比排名，元大金控獲銅獎 ，是綜合金融組首間台灣進榜企業，與同產業表現最佳的企業相差在10%以內，顯示元大金控永續議題關注與因應作為，在國際評比中受高度肯定。

元大金控永續發展策略分為短、中、長期三個階段，並落實於經營管理中 。在環境永續方面，元大金控長期重視氣候變遷對環境造成的風險，積極建置環境管理系統，深化氣候變遷相關財務揭露(TCFD)，已導入五項ISO環境相關管理系統，獲得CDP最高等級「A」認證，並呼應巴黎氣候協議欲達成「2030年全球減碳50%，2050年達到淨零碳排」目標，承諾2022年達成綠電使用率達10%，展現接軌國際的積極態度。

在社會面向上，元大金控重視員工職場安全、致力人才培育發展及訓練，持續精進職場多元化及人權政策，除了遵循聯合國永續發展目標（SDGs ）外，包括制定社會責任投資、永續相關標的投資等政策，也積極投入在地關懷。

在公司治理方面，重視顧客關係管理、具有完善的網路及資訊架構管理方針，永續金融績效大幅提升，五度獲證交所公司治理評鑑排名前5%上市公司。

元大金控

延伸閱讀

元大金ESG接軌國際 獲2021永續年鑑銅獎殊榮

ESG投資在台越來越重要 成為台灣投資主題

首批ESG概念債券ETF上櫃掛牌

當投資人都在談ESG！台灣績優生正在這樣做…

相關新聞

富邦金上月大賺逾200億 寫同期最佳

15家上市櫃金控迄昨（8）日已有11家公布今年1月獲利，富邦金最為驚人，單月稅後大賺202.35億元、每股稅後純益（EP...

永豐金、玉山金 牛年大徵才

中型金控徵才動起來。永豐金2021年人力維持成長，計劃全年海內外徵才目標約1,600人，玉山金控則擬徵才500人，國票金...

國人錢進美股 複委託投資金額暴增

國人錢進美股，去年透過複委託買賣國外有價證券金額暴增至3.78兆元，創歷年新高水位，散戶投資人的人數也突破200萬人，來...

台壽線上健走 聊家族記憶

一場跨世代的網路活動，拉近了家人彼此世代記憶與距離；中國信託金控子公司台灣人壽為倡議世代共融、友善健康高齡，已連續超過八...

南山抗疫 打造雙重防護網

不少民眾近期再度感受到疫情升溫的壓力，也因此提高對於防疫部署的敏感度和作為。南山人壽致力陪伴與守護每位保戶在需要的重要時...

避免成駭客中繼站 金管會清查保經代網站

金管會發現有保險經紀人網站程式欠妥，可看到須登入密碼才看得到的資料，甚至可能造成保險公司資料外漏，為避免成為駭客中繼站，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。