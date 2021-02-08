中信金1月稅後大賺86.7億元 原因詳解

中信金控（2891）今(8)日公布1月稅後純益86.71億元、年增36.28億元、增幅71.9%，每股稅後純益(EPS)為0.44元，單月獲利金額創下歷年同期新高，且是中信金史上第三高。

中信金控財務長邱雅玲表示，1月獲利亮眼，主要來自處分股債利得。中信金史上單月獲利最高在2014年6月、次高在2019年7月，分別為165.46億元、87.08億元。

台股加權股價指數1月上漲666點、漲幅4.6%，讓中信金的銀行與人壽子公司都有不錯的股票處分利益；債券市場方面，儘管殖利率出現彈升趨勢，但因投資團隊眼光精準，在債券跌價之前已先獲利了結。

細究中信金主要子公司表現，中國信託商業銀行1月稅後純益31億元、年增4.16億元、增幅15.5%。

邱雅玲表示，中信銀1月獲利較去年同期多了4億餘元，其中2億是稅賦因素，今年1月的免稅項目較多，例如：投資境內金融資產資本利得免稅、OBU(國際金融業務分行)業務免稅等等。

至於另外的2億元，主要來自處分有價證券，股票、債券都有，債券的處分利益，金額又大於股票。

核心業務方面，中信銀行1月淨利息收入(NII)較去年1月減少一點點；財富管理淨手續費收入，則是呈現雙位數成長。

中信金另家子公司台灣人壽1月稅後純益52.35億元、年增32.01億元、增幅20.34%，單月稅後純益創下台壽成立74年來新高。

邱雅玲表示，台壽1月獲利年增32億元，主要來自股債處分利益，股票的貢獻超過一半，其餘為債券與基金的資本利得。

新台幣對美元1月收盤升值9.6分，盤中卻是幾乎每個交易日都狂升3、4角，台灣人壽1月避險成本攀升至大約20億元，已動用8億元外匯價格變動準備金沖抵匯兌損失，外匯準備金餘額因而從去年12月底的32億降至24億元。

中信金1月獲利亮眼，公益彩券子公司台灣彩券維持穩定的獲利動能，也是重要力量。彩券業務因農曆年節效應開始發酵，台彩公司1月稅後純益將近4億元，相較去年1月稅後純益4億餘元，表現仍在水準之上。