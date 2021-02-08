華銀賀新春 灑nPoint 7,000點大紅包

為了迎接金牛年，華南銀行特別在春節期間舉辦金牛賀新春，華銀紅包財臨門活動，給新臺幣SnY的客戶優先體驗，使用華銀支付完成QR Code消費扣款50元以上，除可享有2%的nPoint點數回饋，再連抽6天nPoint 1,000點紅包禮，另外還有限量1,000名的首次綁定消費新春禮，免抽獎再送nPoint 1,000點，最高可得7,000點。

民眾聰明消費在享受購物的同時，還可以立即獲得回饋，華南銀行去年底推出nPoint紅利集點會員服務，客戶透過華銀支付以QR Code扣款消費，高達實際付款金額2％的nPoint點數即時入帳，在下次消費時就可以直接抵用，而且回饋範圍不受限制，在全台15萬台灣Pay商家皆可折抵。

109年11月華南銀行推出升級版SnY APP，採用數位創意藍圖方式設計，並首度引入減法思維獨立出單一數位存款帳戶， SnY APP首頁設計放了轉帳、華銀支付、繳稅、繳費等多數民眾常用的功能，客戶可在登入後直接使用想要的服務。