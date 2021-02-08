富邦金1月獲利202.35億元 創歷史新高

富邦金控（2881）今（8）日公布今(2021)年1月自結稅後淨利202.35億元，較2020年同期大幅成長113%，每股稅後盈餘（EPS）從去年同期的0.93元攀升至1.98元，年成長超過1倍，單月稅後淨利、每股稅後盈餘皆創下歷年新高，並創下目前已公告自結數之金控業單月獲利新高。子公司富邦人壽、富邦產險2021年1月獲利亦同步寫下歷史新高！富邦金控1月亮眼的表現，主要受惠於子公司成長動能強勁，包括富邦人壽投資收益大幅成長、富邦產險優異的投資績效和承保業務表現，以及富邦證券經紀收益強勁增加帶動。

其中，子公司富邦人壽2021年1月稅後淨利為157.86億元，較2020年同期大幅成長164%，創下歷年同期新高，主要受惠於投資收益表現亮眼，反映股債市操作表現良好。1月初年度保費收入（First Year Premium）達141億元，總保費收入（Total Premium）為524億元，整體承保面維持良好。1月美元利率反彈前掌握債券利得實現機會，以增進未來利率上升期間布局經常性收益商機，避險成本及兌換損益亦趨改善。

台北富邦銀行2021年1月稅後淨利20.60億元，銀行核心業務存放款規模持續穩定成長，利息淨收益較同期成長10%；信用卡有效卡數較同期成長21%，帶動簽帳金額年增14%。在數位客群經營方面，北富銀於2021年1月新推出LINE Pay 綁卡繳保費服務，與富邦人壽攜手LINE Pay提供客戶更多便利與繳費服務。北富銀 2021年1月底逾放比率為 0.18%，備抵呆帳覆蓋率為708%，資產品質維持穩健。

富邦產險2021年1月稅後淨利8.71億元，較2020年同期成長23%，創下歷年同期新高，主要受惠於優異的投資績效和承保業務表現。富邦產險2021年1月簽單保費收入48.2億元，較去年同期成長6%，簽單市佔率達24.5%，續居市場龍頭。其中，企業保險簽單保費成長8.7%，不論商業火險、新種險、水險或工程險之簽單市佔皆超過26%，優於市場成長。

富邦證券2021年1月稅後淨利6.50億元，較2020年同期強勁成長458%。經紀業務受惠台股1月份交易持續熱絡，日均值來到4，495億，富邦證現貨市佔達5.8%，較去年同期增0.35%。財富管理業務表現轉型有成，各項業務包含複委託股票結構型商品、海外債、基金商品皆較去年同期大幅成長。同時，金融市場及投資銀行業務也受惠於市場行情、操作得宜，獲利較去年同期大幅成長。