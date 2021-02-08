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開發金1月自結獲利 年增169%

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導

中華開發金控（2883）今公布1月獲利，發言人張立荃資深副總表示，一月資本市場成交量能較前月明顯增長，有效挹注證券及商銀等業務的獲利，開發金控一月自結獲利為20.61億元，較去年同期成長約169%，也較去年12月成長約81%；每股稅後純益0.14元。

子公司凱基銀行整體存放規模維持增長，一月稅後獲利4.23億元，主要來自利息及手續費收入等核心收益及金融資產投資獲利貢獻；凱基證券因一月資金湧入電子權值股帶動臺股量增價揚，經紀、債券、自營等業務皆有穩健表現，加上海外轉投資獲利貢獻，一月稅後純益為10.34億元；中華開發資本受到部分投資部位評價變動影響，一月稅後純益虧損1.25億元；中國人壽維持穩健獲利，一月稅後純益為37.26億元。

張立荃表示，開發金控已順利完成收購中國人壽21.13%股權，加計子公司凱基證券已持有之中國人壽股份，綜合持股比例將達55.95%，順利完成持股過半目標，有助於對開發金控之獲利貢獻、資本使用效率。

開發金控 凱基證

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