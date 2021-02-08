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第一金1月自結盈餘 銀行業務獲利回升

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導

第一金控（2892）今公布1月獲利自結數，1月自結稅前盈餘為17.03億元，稅後純益為14.21億元，累積每股稅後純益為0.11元。

第一金1月獲利比2020年12月稅後純益增加5.03億元，月增54.8%，主要因銀行業務在本月獲利回升，其餘如證券、投信、人壽和AMC盈餘則是貢獻穩定。

第一金表示，本月獲利比去年12月增加的主要原因為銀行提列呆帳下降與營業減價，經歷去年底大幅呆提後，金控 1 月份稅後淨利逐漸回復正常水準。

不過與去年1月相比，獲利狀況年減6.2%，第一金說，主要仍是金融商品收益沒有像去年來得好，加上財務操作受到低利差的影響，整體獲利與去年同期比較相對較差，是收益比起去年同期衰退的原因之一。

第一銀行1月自結提存前盈餘為新臺幣20.46億元，提列呆帳準備新臺幣4.85億元後，稅前盈餘為15.61億元，稅後純益為13.02億元。

第一金控 第一銀行

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