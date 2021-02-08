0050連結基金暴漲80% 2月起申購享零手續費

歡慶金牛年到來，元大投信旗下12檔台股系列基金，自2月起到4月30日將不限紙本申購或網路下單，皆享有「定期定額」手續費0元、單筆手續費0.3%優惠；新戶透過線上申購元大系列基金，也享有免手續費活動。其中，包括廣為投資人熟悉的0050、0056連結基金及元大台灣高股息優質龍頭基金都入列。

想省手續費的小資族、基金族，絕不能錯過此機會。台股近年飆漲，2020年3月才成立的元大高股息龍頭基金累積型級別（股息自動再投資）迄今未滿一年績效達20%，2019年6月成立的元大台灣50（0050）的ETF連結基金不配息級別更翻漲80%，同時期成立的元大高股息（0056）ETF連結基金不配息級別也上漲33%，都繳出大敗活儲、定存的好成績。

元大投信表示，2月開始優惠的基金有12檔，龍頭基金、0050及0056 ETF連結基金都入列，還有元大富櫃50 ETF（006201）連結基金、元大卓越基金、元大高科技基金、元大2001基金、元大多多基金、元大多福基金、元大店頭基金、元大新主流基金、及元大經貿基金等台股基金，也享有優惠。

已經是元大投信客戶的投資人，「定期定額」上述12檔基金可享零手續費，單筆手續費0.3%優惠；新戶透過線上申購元大系列基金，也享免手續費活動，但必須在元大投信下單。

目前元大投信電子交易系統完善，投資人可透過元大投信官網、APP（FundTech），完成線上開戶及下單，疫情期間不出門，也能完成操作。呼籲投資人的理財計畫不要被疫情耽擱。