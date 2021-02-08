比00882還猛！ 這檔冷門ETF二個月狂吸百億元

台股投資人對債券ETF較不熟悉，但近期有一檔債券ETF飛快成長，表現不輸甚至凌駕高人氣的股票ETF，值得投資人掌握。由元大投信發行的「元大美債20反1」（00681R），受到債券利率低檔強彈，去年12月初規模還只有1億元，到5日台股封關的規模已破百億、達133億元，成長幅度逾122%，急速成長比中信中國高股息（00882）等當紅的股票ETF還要快。

台灣債券ETF規模為亞洲第一，高達1.1兆元的市場，受益人卻不到10萬人，僅僅台股ETF就有百萬人投資，足可見債券ETF在國內散戶的能見度較低，大多數債券ETF的報酬也被專業法人賺走。

債券投資的進入門檻高，亦是許多股民難介入的原因，不過槓反ETF發展良久，這類產品相對於原型的債券ETF更屬於交易導向，若擅長操作股票槓反ETF的投資人，也能透過交易量、技術指標及基金規模等變化，來衡量債券槓反產品的交易時機。而近期債券市場波動下，法人「聰明錢」已搶先布局。

元大美債20反1是我國最早成立的債券ETF之一，當時和第1檔債券原型ETF-元大美債20年（00679B）同步成立掛牌，一起成立還有槓桿型的元大美債20正2（00680L）。受法人交易以原型ETF為大宗，該反向ETF規模一直不大，多在1億多元。但去年底忽見大筆資金流入，今年來仍源源不絕。

觀察去年12月1日，元大美債20反1規模仍僅1億元，不過2日隨即跳到6.1億元，4、7、8日再連續跳上21億、30億及44億元，到今年1月28、29日時，規模又升到50億及60億元，2月4日達80億元，5日更破百億、達106億元，至元大投信於封關當天結算出17日的規模，高達133億元。

換算元大美債20反1在短短兩個月餘，就吸金132億元，成長幅度逾122%，吸金力比00882募集近45億元更驚人。同期上市櫃200多檔、也有百億吸金力的ETF，只有國泰台灣5G+（00881）12月掛牌後長胖到360多億元，增胖353%能超越。

對此法人指出，元大美債20反1規模飆速，正來自機構法人大舉進場，著眼的是債券利率已經降到低檔，上檔空間大（債券價格將反向走跌），加上日前美國通過1.9兆美元的紓困案，美債長線行情有壓力，因此進行波段操作，手上有債券的法人也能藉此產生增益避險之效。

如對比當前債券ETF規模1.1兆元，元大美債20反1雖然已大幅成長到百億元，但相對於總規模比重不到1.5%，業界人士認為還大有可為，可持續追蹤。

另外值得注意，台股還有一檔美債反向ETF-國泰20年美債反1（00689R），近期規模也有所成長，但只從1億元增加到9億多元，業界點出，應是元大產品的法人很多，能讓大筆資金不斷進駐，沒有集中度挑戰；投資人想跟風，建議優先挑大規模、流動性更高的ETF。