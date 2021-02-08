春節將至 金融業小編串聯臉書創意貼文攜手反詐騙

農曆春節將至，各行業陸續開始放年假，但詐騙集團可是全年無休。為提醒民眾春節期間提高防範詐騙意識，金融業者包括國泰世華銀行、中國信託商業銀行、台新銀行、玉山銀行及台北富邦銀行農曆新年前一同串聯，於各自的臉書官方粉絲專頁，以輕鬆有趣的創意貼文，提醒客戶小心詐騙。

各家小編提醒客戶春節期間詐騙猖獗形式百百種，貼文內容以「假冒金融機構的釣魚網站，其網址可能千奇百怪，務必查證正確的網址，拼法差一點，若不慎點擊就可能出事！」的方式呈現，警惕民眾提高警覺守護自身資訊及財產安全，不要上了詐騙集團的當。

防詐注意提醒事項包括， 不隨意點擊簡訊或電子郵件所提供的連結，若收到可疑的電話、簡訊或電子郵件，切勿理會並仔細查證。 點擊任何導引至銀行官網的連結前，請務必確認正確官網網址，錯一個字或符號都不行。

銀行App比網頁更安全，若要登入帳戶，建議多利用銀行App，詐騙集團可以造假網頁、文字，但絕對無法複製完整App。 絕不依陌生人電話指示轉帳、匯款、操作自動櫃員機(ATM)。 絕不與陌生來電者透露或核對個人資料，以免遭歹徒利用。

內政部警政署刑事警察局日前也呼籲全國民眾，如收到假冒銀行、郵局等金融機構名義或來路不明之簡訊，切勿相信或點選連結，並注意核對所附網址列是否正確，以Google Chrome瀏覽器為例，若發現網路釣魚(惡意)網站，可將網址提交至「Google回報詐騙網頁(https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/?hl=zh-Hant)」進行審核及封鎖，以防再有民眾被害。