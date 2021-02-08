北富銀數位帳戶數年成長逾9倍 線上用戶年增34%

為進一步提高數位金融使用率，讓國人能在減少實體接觸的情況下依然享有便捷的金融服務體驗，台北富邦銀行自即日起推出多項數位存款帳戶回饋活動，無論是綁定數位帳戶扣繳信用卡費，或綁定LINE Pay Money、icash Pay等行動支付工具進行繳費支付，都有機會把高額回饋帶回家，在提升全民防疫力的同時，也替大家多帶來一份小確幸。

北富銀十分重視金融科技研發，無論是人工智能、大數據、雲端技術或區塊鏈，都擁有獨步全台的創新應用，也為客戶帶來良好的使用體驗。2020年北富銀新開立數位帳戶數年成長逾9倍，同時網路銀行及行動銀行的線上用戶也有多達34%的年增幅，並帶動整體線上業務量以雙位數比例持續增長，具體展現北富銀長期深耕數位金融領域的成效。

為鼓勵民眾善用數位帳戶整合金融服務，體驗便利安全的數位新生活，北富銀也特別為不同客群推出數位帳戶回饋活動。對於7-ELEVEN與星巴克消費的常客，只要在2021／3／31前新申辦北富銀數位帳戶並連結icash Pay完成首筆交易，即可獲得200點 OPEN POINT回饋；如果已經擁有北富銀數位帳戶或是一般存款帳戶，連結icash Pay完成首筆交易，也可獲得100點 OPEN POINT回饋。同時，若透過icash Pay線上繳納台北市路邊停車費，一筆另可獲得5點OPEN POINT回饋（每月上限25點），雙重優惠回饋滿點！

至於LINE Pay的愛用者，北富銀同樣準備了好禮相送。在2021／3／31前以北富銀數位帳戶首次連結LINE Pay Money，儲值繳納LINE Pay「生活繳費」中的停車費、水電瓦斯費、有線電視及寬頻費等指定繳費項目，最高可享北富銀提供的3% 儲值金回饋（每戶上限200元），以及LINE Pay提供的LINE POINTS 2%點數回饋（每月上限1，000點），動動手指就能把價值千元回饋輕鬆帶回家！

此外，富邦信用卡向以權益豐富多元著稱，自即日起至2021／4／30，只要新戶申辦富邦信用卡，且於2021／6／30前以北富銀數位帳戶成功自動扣繳信用卡費，即可獲得200元回饋！各項活動名額有限，想要享便利、拿好禮的客戶不妨把握機會。