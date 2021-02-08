合庫善用分行在地優勢 寒冬送暖助弱勢

歲末年終之際，合作金庫銀行舉辦110年「合庫有愛 寒冬送暖」活動，善用全台270家分行在地優勢，深入各縣市訪視、發掘需要幫助的弱勢團體，依其需求給予最實質溫暖的協助，例如：有機構收容眾多行動不便之重度身心障礙者，倘若發生火災恐撤離不及，急需添置防火避難設備-緊急搬護椅，以協助移位需求；另有機構飲水設備老舊、維修不易，急需汰換飲水設備，確保機構服務對象及工作人員健康等等，本次寒冬送暖活動共捐助32個團體、合計金額新臺幣260萬元。

「財團法人桃園市真善美社會福利基金會」是胡得鏘先生自高職教師退休後所創辦，主要收容照顧中、重度智能不足或多重與高齡心智障礙者，冀望藉由適切的引導與教育，啟發院生潛在能力，學會照顧自己或進一步培養工作能力。

該基金會許多院生因個人家庭因素無法返家過年，而基金會近年因收支短絀，深為尚無著落的圍爐年菜經費所苦，合庫金控（5880）暨合庫銀行董事長雷仲達得知後，積極號召並動員金控集團力量予以協助，原定安排率領旗下七家子公司高階主管，共赴基金會擔任一日志工同時舉辦歲末圍爐餐會活動，後因疫情深怕影響院生健康而暫緩一日志工活動，但仍維持捐助年菜經費，傳遞溫暖，幫助院生圍爐過好年。

「合庫有愛 寒冬送暖」公益捐助活動自104年舉辦至今，業已完成近170場次、總計約1,700萬元，每年受惠人數約2,000人，成果深獲各界肯定，值此新冠肺炎疫情期間，社會福利機構募款活動深受影響，雷董事長秉持「取之社會、用之社會」的精神，持續散播溫暖、關懷弱勢，希望藉由合庫的愛心拋磚引玉，喚起國人對社會公益的關注，為寒冷的冬季注入一道正向的暖流。