春節在家滑手機 別滑一滑把自己的帳戶密碼滑給歹徒

近期發生多起簡訊詐騙事件，銀行公會提醒民眾，銀行不會發送簡訊請客戶點選簡訊上的連結並輸入帳號、密碼、OTP等認證資訊。請民眾除於往來銀行之官方網站、網路銀行或App 外，切勿在其他網站輸入上述認證資訊。

刑事局表示，年初已受理「涉及國泰世華之釣魚簡訊(惡意連結)」諮詢及檢舉計89件、被害人帳戶遭盜用報案25件、財損金額新台幣518萬元。近期再度接獲民眾報案，聲稱收到偽冒「台新銀行網銀」的釣魚簡訊，內容為：「您的銀行帳戶更新失敗，請立即輸入您的驗證碼以更新資料，超時請重新輸入」。

歹徒假冒銀行名義發送釣魚簡訊至民眾手機，以民眾的銀行帳戶顯示異常或系統更新需要重新驗證等理由，誘騙被害人點擊連結，到假網銀登入頁面輸入真實網銀的帳號及密碼，詐騙集團就利用這樣惡意連結、盜用被害人銀行帳戶，將款項轉帳到人頭帳戶，造成被害人財物損失。

銀行公會提醒，除於往來銀行之官方網站、網路銀行或App 外，民眾切勿在其他網站輸入上述認證資訊。民眾若收到假借往來銀行名義或來路不明之簡訊或郵件，請勿點選連結並聯繫165反詐騙諮詢專線或銀行之客服專線，俾便迅速封鎖詐騙的網址。

銀行公會同時也請各銀行檢視機構內的相關應用系統，加強客戶交易時的認證防護機制；對疑似異常交易，金融機構應對客戶進行關懷提醒，避免客戶權益受損。

銀行公會提醒各銀行，連假為駭客發動攻擊的高風險期間，請會員機構在春節連假期間加強系統監控，隨時注意是否遭受網路攻擊，並與金融資安資訊分享與分析中心(F-ISAC) 保持密切聯繫。期望藉由會員機構的努力，讓全國民眾有個平安快樂的春節。