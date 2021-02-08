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開發金落實社會責任 辦公益市集為偏鄉學童圓夢

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導
中華開發金控總經理龐德明（Stefano Paolo Bertamini）訪大興國小地瓜義賣攤位，感受濃濃年味。圖／開發金提供
中華開發金控總經理龐德明（Stefano Paolo Bertamini）訪大興國小地瓜義賣攤位，感受濃濃年味。圖／開發金提供

農曆春節前，中華開發文教基金會在金控總部大樓舉辦中華開發迎春好事集，來自全台14家公益單位販售上千種商品。中華開發金控總經理龐德明（Stefano Paolo Bertamini）首次參與，籲實際採購行動支持公益商品。

公益市集的活動已經在開發金控（2883）行之有年，每年都獲得員工高度支持，總經理龐德明入境隨俗，勇於品嚐各類台灣食品等在地名產，並關心攤商銷售狀況，了解台灣社會企業、庇護工坊及台灣小農的現況。

中華開發文教基金會長期合作的偏鄉學校雲林大興國小，本次北上義賣為籌募才藝課程基金，實際所得也將作為學校作文班的講師費用，另外還與凱基銀行合作量身打造小小理財達人課程，引導學童認識理財的基本概念，包括認識收支平衡及個人信用的意義，及透過欣賞不同圖案設計的幣別認識各國貨幣，進一步學習外幣兌換與練習匯率兌換，幫助孩子具備基礎貨幣知識。

凱基銀行也特別安排小朋友參觀分行，從自動化ATM到櫃台服務區再到理財中心區，了解如何規劃存款，協助學童瞭解基本的銀行業務，建立正確的理財習慣。

龐德明表示，開發金控以行動積極落實聯合國永續發展目標第12項責任生產與消費，逐年提高Buying Power社創良品的採購金額，2020年與子公司中國人壽（2823）雙雙獲得Buying Power社會創新產品及服務採購獎的肯定。

開發金控 凱基銀行 偏鄉學校

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