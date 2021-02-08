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牛年未到牛市先來 小英給證交所打氣

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

「與2016年相比，台股漲幅將近1倍！」證交所將於9日滿60週年，總統蔡英文8日前往祝賀，打趣說牛年未到、牛市先來，慶生同時見證台灣經濟再創奇蹟；證交所董事長許璋瑤開心的說，台股封關飆升到1萬5,802點，比政黨輪替時將近翻倍，說明國人對投資台股信心厚實。

台股累計漲幅近1倍

「台股從政黨輪替時8,096點攀升至1萬5,802點，累積漲幅95.2%！」許璋瑤指出，與國際主要股市相比，也僅次於Nasdaq指數漲幅194%；台股市場具有優質報酬，從2016年5月20日台股股價表現優異並穩定配發股息，統計2002年底以來年化報酬率11.2%，是高投資報酬的優質市場；另2016年5月20日以來年化報酬高達20.2%，已真實反映上市公司營運狀況。

許璋瑤表示，國內經濟成長持續走高，上市公司營收、獲利穩定成長，是台股堅實的後盾；上市公司結構係以具有全球高競爭力電子產業為主，形成台股強大的支撐力量；惟產業仍過度集中電子業，將遵照總統「創新、就業、分配」施政主軸，持續創增新產業，厚植整體市場基礎。

國人投資台股信心升

「在台股高殖利率與公司治理表現也獲國際肯定，是外資長期在台投資重要誘因。」許璋瑤說，外資持股比率逐年攀升，最近2年更加明顯；低利率時代對國際長期資金更具吸引力，外資持股走高，尚不致對台股穩定造成太大影響；而當國際發生重大政經事件，外資撤離都會影響國人投資信心。

台灣再創經濟奇蹟

「牛年開始前，我想說，牛市已經先到來了！」蔡英文指出，台灣經濟逆勢成長，資本市場也展現強力韌性，台股表現可說價量齊揚，大盤屢創歷史新高，總市值達到49兆元，充分達到投資跟流通功能，「今年台股持續熱絡，去年整年證交稅達到1500多億，達到歷史新高，對整體貢獻良多！」

蔡英文強調，證交所成立60年，正好見證台灣的經濟奇蹟，台灣必須持續把握全球供應鏈的4大中心角色，以及綠色金融2.0對環境、社會、公司治理方面的績效，「展望新的一年，希望共同努力、團結防疫，來打造更好的牛年！」。

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