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AI理財夯！一銀e-First智能理財總投資額達1億元

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導

因應金融科技浪潮，第一銀行e-First智能理財於去年10月推出後，截至2020年底累積近2萬名客戶投資，智能理財市佔率近2成，總投資金額更高達1億元。

e-First智能理財推出就大受客戶歡迎的原因，就在於獨家引進華爾街等級的投研機構晨星團隊及獨創樂齡退休月月領投資計畫。

第一銀行獨家與國際知名投研機構-晨星團隊合作，引進晨星演算法作為e-First智能理財的核心運算大腦，除了運用AI數據外，更加入300多位專家的投資建議，每月最低只要3000元，就有過去專屬於高資產客戶的高端理財建議服務， 6月30日前更免收平台管理費。

除了照顧小資族、上班族等普羅大眾投資需求外，第一銀行因應台灣步入高齡化社會，國人退休資金規劃需求殷切，獨創樂齡退休月月領投資計劃，讓客戶退休時每月有固定的現金收入，補足社會保險、職業退休金和個人儲蓄與投資三項中個人儲蓄與投資的不足，進一步提高所得替代率。

第一銀行 退休金

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