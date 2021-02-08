陽信銀行元月稅前淨利4億元 核心業務穩健成長
依據陽信銀行自結資料，今年元月份稅前淨利4億元，稅前每股盈餘0.14元。截至今年元月底總資產達6,103億元，較去年同期成長15%，淨值為367億元，年增10%。另逾放比0.22%、備抵呆帳覆蓋率566.87%，資產品質良好。
去年因疫情籠罩，金融市場受到衝擊，而降息也使銀行淨利息收益縮水，陽信銀行仍交出連續四季正成長的好成績；尤其，該行今年元月份淨利息收入出爐，達5.3億元，創下歷年最佳，相較去年月均額成長10.7%，顯見陽信銀行核心業務維持穩健。
為因應疫情下的宅經濟，陽信銀行信用卡大方祭出高額回饋，於今年6月底前使用一卡通聯名鈦金卡，不分國內或海外，只要網路消費就可享最高3.1%現金回饋，且回饋無上限，涵蓋任何線上購物、美食外送及數位影音平台等都享有此優惠，可說是新一代「網購神卡」。
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