台灣人壽線上祖孫三代健走故事 迴響熱烈

一場跨世代的網路活動，拉近了家人彼此世代記憶與距離。中國信託金控（2891）子公司台灣人壽為倡議世代共融、友善健康高齡，已連續超過八年舉辦實體祖孫三代健走活動。

去年(2020)因疫情干擾，改為網路線上活動，規劃網友分享家族旅遊經驗、PK適合長輩的美食料理，並報導大家族故事，傳達出每個不同的家族情感，內容豐富，引起熱烈迴響。

透過彼此分享，讓網友連結出世代的感情對長輩也有更多的包容與同理心，活動有美食、亦有溫馨，不但在寒冬時節溫暖了胃、也溫暖了彼此的心。

在家族旅遊主題裡，網友蕭小姐分享，媽媽每次出遊都要帶著一條陳年已久的小被毯，她總是不理解那條毯子又破又小，無法保暖也很難打包。後來才知道，這條毯子其實是媽媽的心靈支柱，媽媽小時候都要抱著它、聞著它的氣味才能好好入睡，這習慣維持到結婚成家才逐漸戒掉，直到媽媽最近開始進入更年期，越來越難以入睡，才又開始依賴起小毯毯。

透過心理學的學習，她才明白，媽媽其實是感到寂寞，需要家人陪伴。她表示，雖然她現在沒有能力一直帶著媽媽到處遊山玩水，但有時只是聊天、吃飯也是種很好的陪伴。

另一位邱小姐分享，每逢過年一定會有紅豆年糕這道菜，她總疑惑紅豆年糕對過年的意義，詢問長輩後才了解，年糕除有「年年高升」意涵外，還有祝賀「五穀豐登」的意思，但外婆總會小聲跟她抱怨紅豆年糕沒有味道。

台灣人壽祖孫三代網路活動，在「給長輩刷嘴好煮意」主題中，提供15道適合長輩料理的教學影片，其中一道剛好是紅豆年糕。看到這教學影片蕭小姐開心極了，「原本想說甜點類料理用起來一定很麻煩，但影片步驟少老師又教得很清楚，我竟一次就成功了！且外婆吃過就上癮」。

大家族故事主題裡拍攝的福山泰雅部落宗氏家族，大家長Yutus爺爺說，「小時候家族成員是真的會常到山裡打獵，但長大後就很少了啦！」小時候生活簡單，白天種小米、上山打獵，晚上一起烤打來的獵物、唱歌跳舞，家人感情非常和樂。長大後家裡很多成員都出外打拼，已有多年無法跟所有家族成員一同打獵，但每年重要的祖靈祭和豐收時，大家都會回來，帶著兒女探望Yutus（爺爺）和Yaki（奶奶）。

Yutus爺爺回憶，幾年前家裡發生火災，家園瞬間化為烏有，萬念俱灰下轉念想想，還好家人都沒事。這事件也讓他們明白愛要及時說出口，珍惜身邊重要的家人們。

台灣人壽已連續九年推廣高齡健康與家庭支持力量的祖孫三代健走活動，就是鼓勵跨代理解，以促進世代包容，讓長者有機會說出自己生命故事，透過再次分享重新看見自己的堅韌生命力，找回自己的價值。由於實施防疫保持社交距離，去年改採網路FB線上型態舉辦，活動已觸及約217萬人次，近25.6萬網友參與活動留言、分享及觀看影片。