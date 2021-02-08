防疫保單熱銷 國泰人壽心安逸銷量突破10萬張

春節前夕，面對不可預知的新冠肺炎疫情，國泰人壽今年再推出保障更全面的「新防疫專案」升級組合。有別於市售的防疫保單，該專案提供20年期的保障，除了新冠肺炎等法定傳染病住院外，亦包含特定癌症、重大傷病、壽險保障等，讓民眾在疫情之外，仍能享有完整的保障準備。

以30歲女性投保「國泰人壽新防疫專案」【即投保國泰人壽GO心保障100定期壽險(20年期/保額60萬元)，附加國泰人壽溢起安心住院醫療健康保險附約(日額1千元)及國泰人壽溢起鍾心重大傷病定期健康保險附約(保額30萬元)】為例，首年年繳保險費2,532元，每天平均不到7元，若感染新冠肺炎或其他法定傳染病住院，即可先領一筆住院關懷保險金5,000元，若入住負壓隔離病房14日，則依每日3千元額度再給付42,000元。即使因其他一般疾病或意外傷害住院，「國泰人壽新防疫專案」也一樣享有住院醫療保障每日1千元。

除住院醫療保障外，「國泰人壽新防疫專案」於續保年度還提供國人常見的特定癌症(含肺癌、結腸癌、肝癌、胃癌等)保障60萬元、重大傷病保障30萬元(若為初年度罹患重大傷病則給付3萬元)，並提供壽險保障60萬元，民眾亦可依目前的家庭責任調整壽險額度，以符合自身保障需求。

此外，最特別的是，「國泰人壽新防疫專案」為鼓勵民眾維持健康，若有符合疫苗接種、癌症篩檢、健康檢查、每日健走7,500步等約定條件，附約續期保險費最高還可折減15％，讓民眾不僅能顧健康，還可享有保險費折減。

去年新冠肺炎疫情出現後，國泰人壽即推出防疫保單「國泰人壽心安逸一年定期住院日額健康保險」(以下稱心安逸)，滿足民眾基本的防疫保障需求，針對新冠肺炎、新型A型流感等法定傳染病，無30天疾病等待期，等於國泰人壽承保後，保障即刻生效，提供民眾最即時的防護，銷量突破10萬張。以30歲女性投保心安逸1年期，保額1千元為例，年繳保險費1,280元，每天平均不到4元，若不幸感染新冠肺炎而入住負壓隔離病房，即可享有每日最高4,000~5,000元的保障。