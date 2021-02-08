熊貓與熊大之爭！LINE Bank拚上半年開業，將對壘「樂天國際」純網銀？

LINE Bank（連線商業銀行）在2／4搶到第二張純網銀營業執照！三家純網銀只剩「將來銀行」還等在起跑線。而搶頭香的「樂天國際銀行」已開跑一個多月，台灣金融界戰雲密布！

「開戶速度快到嚇人！」坐在咖啡廳裡，一邊喝著咖啡、一邊拿著手機進行台灣首家純網銀──樂天國際銀行開戶程序的林小姐驚呼。

只要下載樂天國際銀行App，填寫基本資料、上傳身分證、提供他行相關證明，不到10分鐘就能完成開戶手續。

2020年11月底，台北金融博覽會，宛如金融業嘉年華的盛會上，當時尚未開業的樂天國際銀行，是唯一一家開設攤位的純網銀業者。

攤位前，擺著大型吸睛的熊貓玩偶圈粉，並將純網銀手機介面、輪廓分享給群眾。若未來願意開戶，只要留下資料，開業後將會傳簡訊通知，這是樂天國際銀行開拓用戶的第一步。

時隔一個月，樂天國際銀行為台灣首家取得「銀行營業執照」的純網銀，同時也是1992年政府開放16家民營銀行後。相隔近30年，首度有新銀行拿到營業執照。

樂天國際銀行已於元月19日正式對外營運。雖卻選擇「低調」開業、沒有太多宣傳，仍悄悄在金融圈掀起一波漣漪。

樂天會員制度取勝，生態圈橫跨30國

由日商樂天銀行、國票金、樂天信用卡三方組成的樂天國際銀行，股東結構單純，樂天銀行在日本也有20年純網銀經驗，熟悉系統和資安等規範。

樂天國際銀行總經理佐伯和彥，就是日本純網銀的資安專家。

因此，據金管會官員透露，有日本經驗，保守經營，加上系統相對穩定，自然搶下頭香，率先取得開業資料。

打開樂天國際銀行App，最快10分鐘就能完成開戶，手機介面操作流暢不「卡關」。完成開戶程序，金融卡將直接寄送到家，順利開卡後，不僅可在國內提款，在日本ATM可直接提領日幣。

營運初期，樂天以「快樂會員制度」和「樂天生態圈」作為兩大創新引擎。

服務包括：國內外ATM皆可領錢、手機管理存貸資金、靈活定存每週領利息、輕鬆轉帳給樂天朋友圈、手機申貸、交易累積樂天點數等六大項。

快樂會員制度，其實是日本樂天銀行創立的會員制度。依據客戶存款和交易數據區分出五個會員等級，依不同會員等級，可享專屬金融手續費減免及生態圈優惠，累積的點數也可到日本使用。

相較於其他純網銀，樂天國際銀行的優勢在於，不打價格戰，目標是發展超級點數生態圈，要強化消費者的黏著度。

樂天生態圈，橫跨30個國家與區域，擁有1.4億的會員數，從銀行、保險、信用卡、電商、電信到旅遊，樂天以點數串連起強大的樂天生態圈。

不論是買保險、金融商品，或是生態圈中的消費，都能賺取點數，並消費折抵商品，透過線上與線下通路的整合，擴大樂天生態圈的應用。

而生態圈內的會員，產生的數位軌跡，樂天透過AI、大數據、機器學習等技術應用，為每一位客戶塑造「數位雙胞胎 Digital Twins」，將喜好和細節分析透徹，優化在樂天生態圈內的服務體驗。

代表樂天國際銀行的「Rakuten」，日語意思為「樂觀主義」。

純網銀和一般銀行最大的不同，是「沒有分行」，想要注入多一點「人情味」，樂天提供了24小時的在線客服，客戶可選擇文字、電話或視訊與客服人員溝通。

LINE Bank坐擁社群優勢

不落人後，樂天國際銀行正式營運後，LINE Bank於2021年2月4日成為第二家拿到營業執照的純網銀業者。

LINE Bank總經理黃以孟表示，會積極配合各項書面與實地審查，持續進行營運系統串接，全力衝刺2021年上半年完成開業。

LINE Bank股東結構，包括 LINE Financial台灣持股49.9％，台北富邦銀行持有25.1％，中國信託商銀、聯邦銀行及渣打銀行各出資 5％；電信業的台灣大哥大、遠傳電信各持有5％，涵蓋數位行動、金融服務、電信資通訊3個領域。

LINE Bank開業初期，同樣以基本的提供存款、轉帳、簽帳金融卡、個人信用貸款等金融服務為主。

然而，LINE Bank是純網銀中唯一一家有社群媒體優勢的業者，在台灣有2100萬月活躍的用戶，是國人最常使用的社群媒體之一。

若再結合股東伙伴們的銀行、電信等生態圈，將功能匯集在LINE社群上，無疑是另外兩家純網銀最大勁敵。

順利取得營業執照，LINE Bank董事長暨LINE Corporation財務長黃仁埈表示，亞洲的金融科技發展充滿機會，在過去十年內吸引各國龐大資金投入，並被看好將持續成長到2030年。

由K LINE所營運的LINE BK金融服務去年在泰國獲得成功，業務快速成長並且吸引眾多用戶，很有信心在台灣的LINE Bank也會締造出很好的成績。

目前，三家純網銀陣營僅剩將來銀行，卡在金管會實地查核發生缺失，仍在改善審查階段，尚未取得營業執照。

面對樂天國際銀行「熊貓」、LINE Bank「熊大」來勢洶洶，將來銀行「未來」將如何迎戰？

國內純網銀爭霸戰，愈演愈烈，國內數位網銀爭霸戰，傳統銀行會如何應戰？哪家純網銀陣營又會獲得消費者最多青睞？值得拭目以待。

（作者／許雅綿 本文出自2021.2.5《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）