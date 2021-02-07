外銀淪炒匯共犯 央行嚴懲快狠準

中央銀行的頭號公敵就是炒匯投機客，這次抓到國際糧商炒匯、外銀淪為「共犯」的事實後，立刻「快、狠、準」發布案件過程與裁罰結果，令外界耳目一新。

國際糧商看準新台幣升值趨勢，透過外銀大量辦理遠期外匯，在台北匯市上下其手、猛賺新台幣升值匯差；這一次，央行不再只是苦口婆心予以規勸，而是展現鐵腕作風，除公布協助糧商炒匯的外銀名單，也將裁罰結果公諸於世，以具體行動告誡市場何謂毋枉毋縱，可望達到殺雞儆猴之效。

央行痛恨炒匯投機客其來有自，台灣為小型開放經濟體，一旦形成炒匯風氣，國際大炒家屢屢挾帶充沛資金來台興風作浪，輕則影響匯市穩定，重則動搖國本，亞洲金融風暴殷鑑不遠。

央行強調，銀行辦理新台幣遠期外匯交易的前提是廠商具有實需原則，台灣屬小型開放經濟體，貿易依存度高，匯率穩定至關重要，廠商有實際需求，才能向銀行申辦新台幣遠期外匯交易。

而「實需」是由銀行基於對客戶的認識（KYC），充分瞭解客戶業務經營模式，查核並確認相關外匯收支交易文件的實需性、關聯性及合理性，確認客戶在其業務經營模式下，確實具有「實際外匯收支需要」，才能受理新台幣遠期外匯交易。

這也是為何，央行無法直接對炒匯糧商開罰，而是對承作業務的外銀處以糾正或開罰，因違約受理炒匯糧商業務，主要是外銀執行認識客戶作業未充分，對在台糧商所進行的商仲貿易，未能充分瞭解其整體營運模式、新台幣曝險來源及避險需求的正確性。

有了這次經驗，央行是否能杜絕炒匯投機客故技重施？

央行外匯局局長蔡烱民給了肯定的答案，他還舉例說，政府想要抓違章建築，只從屋主下手，一定查不完，最有效的方法是處罰「蓋違建的廠商」、從源頭下手，未來即使有屋主想蓋違建（炒匯），沒人願意幫忙蓋（指銀行辦理業務），就不會再發生鑽漏洞的案件。