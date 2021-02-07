牛年搶收益必看！首波ETF除息 最高配息率5.1%

台股將迎接金牛年，新年伊始就上演高配息ETF除息秀！台股掛牌新一波公布將除息的ETF中，已經有至少30檔規劃年後接力除息；且受春節長假影響，這波牛年首波除息潮將從2月底起跑，一路熱到3月初。裏頭16檔ETF配息率都超過3%，最高一檔的新光15年IG金融債（00844B）達5.1%。

台股5日金鼠年封關隨國際股市大漲亮眼收關，與此同時，台股股息水準也觸及歷史低點。證交所統計，大盤指數來到16,000點附近，潛在殖利率已下滑到2.5%〜3%。金牛年首波ETF除息秀，還有一半以上達到3%以上配息率，對台股領先的幅度較過去數個月擴大，也反應新年布局拉高收益需要分散。

今年農曆春節2月中開跑，新一波要除息的ETF，都在1月底完成第一階段評價，也就是初步估算發多少收益，但最早的除息時間落在2月底，部分還「跨月」到3月初才除息，正是春節長假使除息潮遞延。

最早除息是富邦投信旗下富邦中國政策債（00718B）等三檔債券ETF，率先於23日除息，緊接著中信高評級公司債（00772B）、國泰永續高股息（00878）、元大美債20年（00679B）等20檔25日，FH新興企業債（00760B）等六檔3月2日，元大US高息特別股（00771）（00717）3月3日壓軸除息。

裏頭除國泰永續高股息、元大US高息特別股分別是台股和美國特別股的ETF，其他都是債券ETF。

最高配息率是受規模下滑而推升收益的新光15年IG金融債，這檔過往配息率2%〜4%，但去年第4季除息後，規模從近40億元下滑到17億元，少了一半的規模讓配息有近乎倍數的成長，每單位預計發放0.53元，較前一次的0.268元幾乎增一倍，年化配息率提升到5.1%。

接著有五檔ETF配息率在3.5%〜4%，包括FH新興企業債3.9%、中信中國債7-10（00796B）3.7%、群益7+中國政金債（00794B）3.64%、國泰永續高股息、及元大US高息特別股皆3.6%，集中在長天期的中國債ETF和高配息的股票型ETF。

其中，新興債ETF的FH新興企業債，因為有投資新興市場公司債，能較只投資主權債的ETF配息率更高。

兩檔高股息ETF中，則以元大US高息特別股配息相對穩定，國泰永續高股息去年底首次配息受規模膨脹影響，配息率只有1.3%，此次轉受規模下滑，提升到3.6%。若撇除規模因素，正式預期到8月進入第二年除息，配息率會大幅提高。

接續3%以上還有月配息的中信高評級公司債、中信優先金融債（00773B）、新興債的群益15年EM主權債（00756B）、凱基中國債3-10（00748B）、元大中國債3-5（00721B）、富邦中國政策債（00718B）、以及投資等級債的元大10年IG銀行債（00786B）、新光A-BBB電信債（00867B）等共九檔。

至於不到3%，仍以投資等級債和美國公債為大宗，元大美債20年、國泰A級金融債（00780B）、群益1-5年IG債（00860B）三檔更低於2%，且這三檔前次除息後，規模都縮水，配息仍減少，成分債利率非常低；法人減碼。