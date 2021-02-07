快訊

直播／部桃加0？ 陳時中下午2時說明、鄭文燦出席

糧商炒匯案！央行公布挨罰外銀名單 德意志遠期外匯業務許可被廢止

經濟日報 / 記者陳美君/台北即時報導

中央銀行今（7）日公布，六家銀行受理在臺糧商新臺幣遠期外匯交易違規處罰之說明。

央行指出，本案6家外商銀行在臺分(子)行，違反本行新臺幣遠期外匯「實需原則」之相關規定，其中2家於本行專案檢查前，因內部覆審發現往來糧商公司財報或業務情況異常，已主動停止與其承作交易，嗣後並積極處理結清未到期部位，爰本行於上(109)年11月間已處理結案。

其他4家銀行，經審酌其違規情節，亦於本(110)年2月5日予以核處(2月8日生效)，裁罰內容擇要如下：

一、 德商德意志銀行台北分行：廢止新臺幣遠期外匯(DF)及無本金交割新臺幣遠期外匯交易(NDF)許可，並停止辦理所有涉及匯率之外匯衍生性商品交易2年。

二、 荷蘭商安智銀行及澳商澳盛銀行台北分行：停止辦理新臺幣遠期外匯(DF)及無本金交割新臺幣遠期外匯交易(NDF) 9個月。

三、 花旗(台灣)銀行：停止辦理新臺幣遠期外匯交易(DF)2個月。

受處分銀行被廢止或停辦業務項目，於接獲處分書前已依規定承作交易者，仍得依規定辦理交割，爰各項處分並不影響已承作交易客戶權益。

外匯 澳盛銀行

延伸閱讀

開發金買中壽10億股 達陣

OPEC+允諾繼續減少庫存 油價走揚

主要產油國信守減產承諾 國際油價上揚

庫存減少和經濟可望加速復甦 國際油價漲

相關新聞

央行重罰炒匯外銀 德意志銀行被撤照

央行嚴打炒匯行動，查出6家外商銀行涉替糧食公司炒匯，今則對其中4家外商銀行祭出懲處，其中德商德意志銀行台北分行直接被廢止...

春節ATM怕塞車 避開兩時段

春節假期將至，民眾使用ＡＴＭ領鈔需求大增，據財金公司統計，歷年以春節假期前、小年夜及除夕時，上午十一時至下午二時、晚上五...

金融業起薪 大學畢業逾3萬

金融業向來被求職者視為捧金飯碗，尤其近期金融業舉辦大舉徵才，人數從二點五萬人起跳，上市金融業員工起薪實際數字到底有多少？...

金牛年搶金流 支付商機旺

金牛年即將到來，全台宮廟點燈潮即將展開，但疫情仍未停歇，各大宮廟紛紛結合數位支付工具，金融業者在這波非接觸商機下中找到利...

玉山去年加薪6% 稱冠金控業

上市金融業2020年員工實際加薪比一比，新冠疫情讓國內整體銀行業獲利衰退逾13%，員工薪水受績效影響，原喊出最高要給員工...

匯市最前線／台幣留意出口商拋匯

在中央銀行尾盤調節下，新台幣匯率上周五微貶0.8分，以28.39元作收，連兩貶並為一周新低，因出口商年前蜂擁拋匯，總成交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。