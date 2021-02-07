糧商炒匯案！央行公布挨罰外銀名單 德意志遠期外匯業務許可被廢止

中央銀行今（7）日公布，六家銀行受理在臺糧商新臺幣遠期外匯交易違規處罰之說明。

央行指出，本案6家外商銀行在臺分(子)行，違反本行新臺幣遠期外匯「實需原則」之相關規定，其中2家於本行專案檢查前，因內部覆審發現往來糧商公司財報或業務情況異常，已主動停止與其承作交易，嗣後並積極處理結清未到期部位，爰本行於上(109)年11月間已處理結案。

其他4家銀行，經審酌其違規情節，亦於本(110)年2月5日予以核處(2月8日生效)，裁罰內容擇要如下：

一、 德商德意志銀行台北分行：廢止新臺幣遠期外匯(DF)及無本金交割新臺幣遠期外匯交易(NDF)許可，並停止辦理所有涉及匯率之外匯衍生性商品交易2年。

二、 荷蘭商安智銀行及澳商澳盛銀行台北分行：停止辦理新臺幣遠期外匯(DF)及無本金交割新臺幣遠期外匯交易(NDF) 9個月。

三、 花旗(台灣)銀行：停止辦理新臺幣遠期外匯交易(DF)2個月。

受處分銀行被廢止或停辦業務項目，於接獲處分書前已依規定承作交易者，仍得依規定辦理交割，爰各項處分並不影響已承作交易客戶權益。