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央行重罰炒匯外銀 德意志銀行被撤照

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
德意志銀行台北分行因涉嫌替糧食公司炒匯慘遭撤照。 路透
德意志銀行台北分行因涉嫌替糧食公司炒匯慘遭撤照。 路透

央行嚴打炒匯行動，查出6家外商銀行涉替糧食公司炒匯，今則對其中4家外商銀行祭出懲處，其中德商德意志銀行台北分行直接被廢止新台幣遠期外匯（DF）及無本金交割新台幣遠期外匯交易（NDF）許可，其餘3家銀行也被暫停遠期外匯市場交易，期限在2個月至9個月不等。

央行表示，本案6家外商銀行在台分（子）行，違反央行遠期外匯「實需原則」之相關規定，其中2家於本行專案檢查前，因內部覆審發現往來糧商公司財報或業務情況異常，已主動停止與其承作交易，而後並積極處理結清未到期部位，去年11月間已處理結案。

對於其他4家銀行，央行表示，經審酌其違規情節，絕對廢止德商德意志銀行台北分行新台幣遠期外匯及無本金交割新台幣遠期外匯交易許可，並停止辦理所有涉及匯率之外匯衍生性商品交易2年。

而荷蘭商安智銀行、澳商澳盛銀行台北分行，則決定停止辦理新台幣遠期外匯及無本金交割新台幣遠期外匯交易9個月；花旗（台灣）銀行則被停止辦理新台幣遠期外匯交易2個月。

央行表示，處分將於2月8日生效，而受處分銀行被廢止或停辦業務項目，於接獲處分書前已依規定承作交易者，仍得依規定辦理交割，爰各項處分並不影響已承作交易客戶權益。

新台幣 外匯 央行

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