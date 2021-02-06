「金」飯碗起薪多少？大學生31~37K 碩士最高45K

一直以來金融業都被求職者視為高薪代表，能夠當上上市金融公司員工被視為捧金飯碗，尤其是近期金融業舉辦大舉徵才，人數從2.5萬人起跳，上市金融業員工起薪實際數字到底有多少？從各上市金融機構自行在公開資訊觀測站申報的結果來看，2020年擁有大學學歷的新鮮人實際起薪大約是每月3.15~3.76萬元左右，目前以官股行庫的台灣中小企銀（2834）最大方；至於碩士生則以開發金（2883）給到最高4.5萬元最吸睛！

金管會已規定上市櫃公司將自2020年年報開始，強制增加揭露公司薪資報酬政策，不只是董事、監事，還包括經理人與員工。在這之前各家都是採「自願申報」的方式在公開資訊觀測站中呈報，且區分為碩士生學歷、大學生學歷與高中生以下學歷三個區間，據各家最新申報2020年實際給薪結果顯示，其中最普遍的大學生學歷，新鮮人起薪以台企銀給的月薪3萬7,600元最高，其次是玉山金（2884）的3萬6,850元，這也是目前民營金控中給的最高起薪，同樣居消費金融領域龍頭地位的中國信託，擁有大學生學歷的新鮮人起薪則落在3萬5,197元，排名第三高。

若是碩士生方面，2020年實際申報結果，以開發金月薪給4萬5,000元最大方，第二高的則是玉山金給碩士生4萬3,850元起薪，二家差距僅1,150元，台企銀也願意給到4萬3,600元，由此來看玉山金與台企銀無論是大學生或是碩士生，都願意給相對較高的薪水來招募心目中的理想員工。中信金（2891）的碩士起薪則落在3萬7,524元左右。

其他自願揭露起薪薪水的上市金融公司，顯然也是在業界普遍薪資透明度高，給薪福利不錯的公司。除以上那些金控，像是京城銀（2809）、台中銀（2812）、華票（2820）、高雄銀（2836）、聯邦銀（2838）、統一證（2855）也都有公布各學歷起薪，不算前三大的話，目前大學生的起薪大致都落在3萬1500元到3萬3000元左右；至於碩士生也都有3,2097元到37524萬元左右。