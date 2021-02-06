金控加薪比一比！玉山金喊10%降至6% 仍居第一

上市金融業2020年員工實際加薪比一比！新冠疫情讓國內整體銀行業獲利衰退逾13%，加上遭金管會裁罰案也破史上新高，員工薪水也受績效影響，原本喊出最高要給員工加薪10%的玉山金（2884）自行申報最後實際加薪幅度降至4~6%，雖然仍居金控第一名，但明顯不如預期，倒是壽險業獲利創歷史新高，實際加薪反倒優於預期，以中壽（2823）、國泰金（2882）最高加薪5%及4.8%，各排名第二、三名。

玉山金2019年底前宣布自2020年開始全面調薪，全年平均調幅超過8%，其中基層同仁更達10%以上，創下金控史上最大加薪幅度紀錄。而且公司當時表示要分1月1日調整固定薪跟主管加給，跟4月1日第二階段調整晉升績效獎金。不過根據公開資訊觀測站揭露，各家自願公布實際加薪數字，幅度僅剩下4~6%。

玉山金自行揭露表示，公司薪酬是根據同仁所任之職責、職務、特殊專業能力、各區域物價指數等各面向規劃。每年檢視並搭配績效與晉升結果調薪，2020年同仁調薪率平均為4%~6%。其中非經理人的調薪是4~6%，經理人的調薪是6~8%。

不過2020年銀行業面臨相當嚴峻的挑戰，從元月中旬就爆發新冠疫情，一度民眾出入銀行分行臨櫃都要強制戴口罩，出國刷卡消費銳減，壽險新制上路高儲蓄險消失，讓主要通路銀行業手續費佣金大減，海外分行獲利也不可往年，據金管會統計整體國銀2020年獲利衰退13.3%，創金管會統計以來最大衰退幅度。

此外去年不少金融機構出包遭金管會重罰，玉山金也因銀行理專七年監守自盜案涉案破億元遭金管會重罰2,000萬元，罰鍰金額創銀行業史上新高，同時有財管、個金二名主管遭連坐處分，據了解應該也是最後玉山金調薪沒有預期來得高的原因。其他主要消金金控方面，台新金（2887）與中信金（2891）維持原先宣布加薪幅度，各為3~4%與2~3%。

2020年實際加薪低於原先規畫的銀行金控或銀行還包括第一金（2892），幅度從原先的2.6~2.7%，降至2.5~2.6%；京城銀（2809）則從1.1%~1.2%降至0.9~0.1%，華票（2820）從2.5%降至2%。

至於逆勢加薪比原先規畫還要高的則有聯邦銀（2838）、華南金（2880）與台企銀（2834）三家。聯邦銀從原先預估3%提高到3.8%，華南金則從3%提高至3.2%，台企銀小增0.1%。

相較於辛苦的銀行業，去年壽險業獲利隨著股債市攀高大舉實現獲利，口袋麥克麥克，順勢也提高加薪幅度，像獲利創下史上900億元紀錄的富邦金（2881）原本只打算最高加薪3%，結果實際數最高加薪達到4.5%；國泰金雖然沒有公布原先加薪計畫，但自行申報加薪幅度2.9%~4.8%，最高加薪幅度僅次於中壽的2~5%，排名上市金融機構第三名寶座。中壽原先跟實際加薪幅度一致。不過再保險公司的中再保（2851）則是降低實際加薪幅度，從5.5~6.5%降至2.3~3.3%。