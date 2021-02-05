金管會回擊胡亦嘉 重申二點依法處分

街口電子支付資金貸與有內控疏失遭金管會處分，並暫停街口董事長胡亦嘉職務一年，胡亦嘉昨日嗆「對處分絕不接受」，今（5）日金管會發布新聞稿反擊，重申對街口電子支付資金貸與關係人之缺失係依法處分，並說金融機構負責人更應有正確法令遵循觀念。金管會指出行政疏失與處分，是希望相關人員確實檢討並積極改善，期盼未來公司經營能更加符合內部控制及法令規範。

金管會今日重申處分街口支付二大重點，一是街口電支公司母子公司間借貸是否於2017年11月經董事會授權董事長核決一節，依街口電支公司所報資料，該公司於2017年12月經董事會決議通過「資金貸與他人作業程序」，已明文規定該公司資金貸與他人須「經董事會決議後辦理，不得授權其他人決定」，其後20次資金貸與母公司，均未依該作業程序提報董事會決議。

二是金管會2019年2月對街口電支公司檢查，已針對資金貸與他人未依內部作業程序辦理等提列缺失，並責成該公司檢討改善，惟該公司於其後8次資金貸與母公司過程中，仍未依內部作業程序辦理。

金管會強調，金融機構經營須有健全內部控制制度，負責人更應有正確法令遵循觀念。行政處分之目的係促使金融機構及相關人員確實檢討並積極改善，期盼未來街口電支公司經營能更加符合內部控制及法令規範。