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兆豐銀主辦GIS-KY3.6億美元聯貸 今完成簽約

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

兆豐金控旗下兆豐銀行主辦GIS-KY（6456）（業成控股）暨其子公司5年期3.6億美元聯貸案，參貸銀行超額認貸1.47倍順利籌組，於今天簽約，總共九家銀行參與，聯貸資金將供GIS-KY暨其子公司償還既有銀行借款，及充實中期營運週轉之用。

兆豐銀指出，觸控及光學感測夯，相關產業廣受銀行團青睞，GIS-KY近年來致力發展指紋辨識、工控醫療顯示、車用觸控與光學感測等新領域產品，並陸續爭取國際大廠認證，預期將成為未來業績新增成長引擎。

本聯貸案由兆豐銀行擔任統籌主辦銀行，其他參貸行包括台北富邦銀行、台新銀行、合作金庫（5880）、第一銀行、新加坡商星展銀行、彰化銀行、中國信託銀行及凱基銀行等八家。各銀行參貸踴躍，最終認貸金額高達4.4億美元，較原訂3億美元額度超額47%，最終以結案上限3.6億美元簽約，凸顯銀行團對該公司及經營團隊的肯定，對其未來營運深具信心。

兆豐銀指出，GIS-KY為觸控及顯示器模組國際大廠，在整合上中下游的供應體系下，建立MegaSite一條龍的觸控模組與顯示器模組的整合模式，具物流簡化、良率提升、品質穩定及成本降低等獨特競爭優勢，於中國大陸深圳、成都及無錫等地都設有生產據點，台灣為研發中心及關鍵零組件生產基地，產品主要應用於智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦等領域，主要客戶均為國際品牌大廠，產品品質及服務深受客戶肯定。

兆豐銀表示，GIS-KY於2020年合併營收達新台幣1,271億元，年成長率6%，獲利表現佳，且歷年來財務及經營績效持續於國際同業領先，經營團隊多年來對公司治理及營運努力成果受銀行團一致肯定。

兆豐銀行 GIS

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