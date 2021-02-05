外資連續四月淨匯入 合計金額高逾4,930億元

據金管會今（5）日最新公告，外資（含陸資）元月淨匯入高達49億美元，較2020年元月同期年增2.8倍之多。而且外資已連續四月都呈現大舉淨匯入，累計金額更高達173.66億美元，以昨日收盤價1美元兌新台幣28.39元計算，折合新台幣約4,930億元，相較於元月賣超台股破千億元，外資大舉淨匯入動作是否意在新台幣，令市場高度關注後續動態。

據金管會資料統計，外資連續四個月呈現淨匯入，從去年10月淨匯入20.64億美元、11月淨匯入58.88億美元到12月淨匯入45.14億美元，匯入動作又急又快，元月更一舉淨匯入49億美元。

合計外資最近四個月累計匯入173.66億美元，上一次外資有連續多月淨匯入紀錄是2019年的9月至2020年的元月，連續淨匯入五個月之多，不過合計金額約在153億美元左右，還低於這一次連續四月淨匯入金額。

從近年來外資元月淨匯出入數字來看，2021年元月此數字比2020年元月的12.89億美元，高出2.8倍之多，相較於2019年元的30.11億美元亦多出不少，僅次於2018年元月的51.93億美元，上一次外資單月淨匯入高峰是去年11月外資匯入58.88億美元。

不過證期局官員表示，因為外資在元月最後二個交易日才擴大賣超台股，因為股票交割有T+2日規定，時間差問題讓淨匯入數字略高，因此實際上外資元月淨匯入的數字應該沒有帳上所列的49億美元那麼高，不過呈現淨匯入代表外資資金還在台灣尚未匯出，後續等待機會還是有可能再加碼台股，至於是否淨匯入卻賣股有炒匯之嫌？官員表示，這是央行主掌業務，從數字上尚難判定。