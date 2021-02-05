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炒新台幣？外資元月淨匯入約1,391億元 年增2.8倍

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
金管會公告，外資元月淨匯入高達49億美元，以今日收盤價1美元兌新台幣28.39元計算，外資淨匯入折合新台幣約1,391億元，較2020年元月同期年增2.8倍之多。 聯合報系資料照片
金管會公告，外資元月淨匯入高達49億美元，以今日收盤價1美元兌新台幣28.39元計算，外資淨匯入折合新台幣約1,391億元，較2020年元月同期年增2.8倍之多。 聯合報系資料照片

元月股匯雙升，新台幣升值煞不住，外資也參一咖。據金管會今（5）日公告，外資元月淨匯入高達49億美元，以今日收盤價1美元兌新台幣28.39元計算，外資淨匯入折合新台幣約1,391億元，較2020年元月同期年增2.8倍之多。相較於元月賣超台股千億元，外資大舉淨匯入動作是否意在新台幣，令市場高度關注後續動態。

從近年來外資元月淨匯出入數字來看，2021年元月此數字比2020年元月的12.89億美元，高出2.8倍之多，相較於2019年元月的30.11億美元亦多出不少，僅次於2018年元月的51.93億美元。2020年元月中旬已爆發新冠肺炎，2月更擴及全球，外資去年元月呈現小幅匯入後，2月就呈現大幅匯出，今年2月台股出現高檔震盪格局，2月外資動態更受市場關注。

不過元月行情發酵下，台北股市從去年底封關的14,732點一路上漲，最高曾漲至16,238點，創下史上新高紀錄，但漲高後外資逢高出脫、落袋為安最後收在15,138點，單月上漲了406點，外資卻在集中市場大賣股票，據金管會統計，元月外資買進上市股票總金額約新台幣1兆8,392.95億元，賣出上市股票總金額約1兆9,441.06億元，累計賣超上市股票約新台幣1,048.11億元。上櫃部份則呈現買超，為105.06億元。其中買進2,153億元，賣出2,048億元。

金管會統計，2021年1月1日至1月31日止，境外外國機構投資人完成登記62件；境內外國機構投資人完成登記3件；大陸地區投資人完成登記0件。所稱陸資係指大陸地區投資人依「大陸地區投資人來臺從事證券投資及期貨交易管理辦法」來臺從事財務投資者，目前僅允許大陸地區證券、銀行及保險主管機關核准之合格機構投資者得來臺投資。境內華僑及外國自然人完成登記363件。

資金淨匯出入部份，截至元月31日止，累計淨匯入約2,134.16億美元（境外外國機構投資人累積淨匯入2,131.87億美元；境外華僑及外國自然人累積淨匯入2.29億美元），較2020年12月底累計淨匯入2,085.05億美元，增加約49.11億美元；陸資截至110年1月31日止累積淨匯入約0.29億美元，較109年12月底累計淨匯入0.40億美元，減少約0.11億美元。

新台幣 外資

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