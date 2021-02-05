GameStop大軋空會在台重演嗎？證期局官員這樣回應

美國電玩零售商GameStop（GME）散戶大軋空事件是否可能在台灣重演？證期局副局長郭佳君最新表示， 會督促台灣證交所與櫃買中心更強化監視預警制度，同時每天都會收集來自網路論壇社群動態資訊，發布意圖影響股價不實言論將送檢調，交易異常時亦可能會採預收款券處置措施，提醒投資人要注意相關風險。

郭佳君說，台灣股市其實平常就有一套監視與預警制度，由台灣證交所與櫃買中心監視整個市場交易狀況，也會就市場有關的一些重大事件，每天去收集來自媒體網路論壇與社群，一些跟市場有關的重大言論與資訊。若今天真有某一檔有價證券有異常波動的時候，投資人這部份，證交所就會去公布注意資訊，或是進一步採取預收款券的處置措施，來提醒投資人注意相關的風險。另外，在交易異常的部份，郭佳君也說，也會進一步做查核分析，若真的有發現涉及證交法第155條「散佈流言、或不實訊息，意圖影響股價的情事，也會依規請檢調單位做處理」。

郭佳君補充，當然鼓勵年輕人投入股市，一直是金管會的政策，例如去年10月推出的盤中零股交易新制，但是鼓勵的同時，對年輕人投資方面的教育也很重要。去年底公布資本市場藍圖，對年輕人相關教育宣導是一大重要措施。今年第一季交易所周邊單位會在北中南，特別針對年輕人會辦理線上或是影音短片相關的教育宣導，讓年輕人具備應有的投資觀念與風險意識。

被問到假設若有網友在社群上面號召買進或殺出某一檔特定股票，是否會涉及違反證交法第155條「散佈流言、或不實訊息，意圖影響股價的情事」？郭佳君說，這要看個案再來看言論內容再做判斷。

至於在台灣不太可能發生GME事件嗎？郭佳君說，證期局會持續精進強化預警監視制度，密切觀察股市的任何變化。

至於GameStop之亂震撼華爾街，「財信傳媒」董事長謝金河認為年輕人利用社群平台炒股的現象，也將不只侷限於美國。他更預測「台股生態將有重大改變」？郭佳君說，以往過去台灣股市投資人年齡比較大，因此祭出一些措施來鼓勵年輕人投入，是希望為股市注入活水，讓不同年齡階層人都可以來股市投資，也會督促交易所櫃買強化監市制度，在健全運作下，不同年齡投資人都能在市場上去投資想要的標的。