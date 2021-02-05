永達保經少東首次亮相 父親如此身教

國內保經業龍頭永達保經本周三（3日）舉行2021新春聯誼會，席間坐著一位面容姣好、氣質陽光的年輕男孩，在年逾半百的主管群中顯得特別，主持人介紹：「他是負責訓練的吳柏瑨副理。」

永達保經的訓練部並不是在訓練業務人員從事銷售，而是法令遵循、洗錢防制等事宜。例如，協助業務員參加在職教育訓練。

保險經紀人管理規則第32條規定，保經公司業務人員在證照有效期間，每年平均參加在職教育訓練須達16個小時以上；換照前兩年，平均每年參加的法令課程，不能少於八小時。

男孩大方介紹自己，1992年次、1月15日魔羯座，國三時到溫哥華讀書，後來進入當地知名的英屬哥倫比亞大學（UBC）念經濟系，期間修了很多心理系的學分，「想說把它拿齊，就變成雙主修」。

大學畢業後返台，先服完兵役，接著在父親安排下，2018年到國內保險法權威、現任元大人壽董事長江朝國「江教授」的身邊學習，整整待了一年；2019年進入永達，到各部門熟悉情況，今年是第三年。

永達保經不但是國內保經業龍頭，且是台資泛保險業西進最成功的案例。台灣的產壽險業者到大陸開公司，不是撤資就是處於虧損狀態，永達保經參股24.9%的大陸永達理保經，獲利早已超越台灣的永達保經。

以去(2020)年為例，大陸的永達理稅後純益人民幣2.6億元、合約新台幣11.4億元；台灣的永達保經稅前盈餘新台幣4億餘元，大陸獲利是台灣的兩倍以上，還按持股比率貢獻台灣新台幣2億餘元，推升永達保經去年稅後純益約新台幣6億元。

國內保經界陸續浮現二代接班，公勝保經2018年7月由創辦人暨董事長蔡文俊的長子蔡聖威升任總經理；磊山保經創辦人暨董事長李佳蓉的長子林世德2020年1月也出掌業務總經理，在台灣跟大陸都做得有聲有色的永達保經，接班情況令外界好奇。

男孩後來被眼尖的媒體發現，他是永達保經董事長吳文永的獨子，非但沒閃躲，還主動起身和趨前包圍住他的記者們寒喧。187公分的修長身型映入眼簾，圓桌另一端的吳文永則是不動聲色，無論媒體如何勸說，都不願起身來個父子照。

「等他有成就了再說。」對待員工向來大方、五湖四海皆朋友的吳文永，僅淡淡地回了這麼一句。簡單八個字，滿是望子成龍的濃烈期待。