晴天儲糧 銀行備抵呆帳創高

疫情風險未除，銀行晴天儲糧，金管會昨（4）日公布本國銀行最新營運情況，在獲利衰退13%情況下，銀行提列備抵呆帳金額仍上升至4,311億元，創下歷年新高水位。

金管會銀行局副局長林志吉表示，到去年12月底止，本國銀行放款總餘額31兆4,657億元，較上月底增加806億元；逾期放款金額為692億元，較上月底減少37億元。

逾期放款比率為0.22%，較上月底減少0.01個百分點，年增0.01個百分點。

去年12月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為623.24%，較上月底589.02%，增加34.22個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬良好，顯示銀行資產品質及財務結構穩健。

林志吉表示，覆蓋率623.24%是歷史次高，至於提列備抵呆帳金額4,311億元，則是史上新高，主要是銀行都有晴天儲糧的概念。

銀行業者表示，通常銀行對經濟風險偏高地區，會提列較高的備抵呆帳，以因應客戶可能的倒帳風險，備呆提列愈多，愈有能力承擔可能的風險。

業者表示，國際疫情嚴峻，授信風險升高，海外放款能提呆帳準備就先提；除此，放款大量增加也導致備抵呆帳金額創新高。

依規定，正常放款須提列1%的備抵呆帳，換言之，放款每增加100元，就要立刻提列1元的備呆。

去年在政府推動紓困、台商回台投資等因素激勵下，銀行放款大增，也使得銀行須提列的備抵呆帳跟著提高。

此外，去年國銀稅前盈餘3,126.8億元，比前年衰退13.3%，其中海外分行獲利腰斬，衰退49.9%，國內總分行也減少14.9%；只有國際金融業務分行（OBU）及大陸地區分行獲利增加。

去年12月底，大陸地區分行逾放比率也上升，主要是因中信銀大陸分行有一、二個陸企客戶貸款變逾期，讓中信銀大陸地區分行的逾放比率，從去年11月底的0.2%上升至0.46%。