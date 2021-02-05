永豐金智財管理 獲A級認證

經濟部工業局3日舉行台灣智慧財產管理制度（TIPS）授證典禮，永豐金控獲頒A級認證，不僅為首波通過TIPS驗證的五家金融業者之一，更為首家以「全公司」為驗證範圍導入智慧財產管理制度並獲證的金控公司，顯現永豐金控導入智慧財產管理制度，融合ISO 9001：2000品質管理系統，有效管理智慧財產，獲得政府的肯定。

為協助國內企業落實智財管理工作，經濟部工業局委由資策會科技法律研究所推動台灣智慧財產管理制度（Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS）驗證，永豐金控積極運用新興技術如AI、大數據等，不斷的研發創新更細緻且便利的金融服務，為有效保護及管理金控集團辛苦研發成果，於2020年首次申請TIPS驗證即獲得A級認證，3日正式由工業局授證。

金融科技數位轉型已成全球趨勢，永豐金為使研發的新商品服務能有系統地被妥善管理、維護與運用，訂定智慧財產管理政策及目標，並建立智慧財產權取得、保護、運用與維護之管理流程，於人員、文件、設備與環境各面向推動機密管理措施，且提供員工完善智慧財產教育訓練，設置專責單位辦理智慧財產諮詢及爭議處理機制，並定期召開智慧財產管理審查會議，檢視與評估智慧財產管理成果。

以往TIPS驗證通過多為資訊科技及生技醫療產業，金融業並無申請驗證通過前例，永豐金為申請TIPS驗證之金融業先驅，足見對智慧財產管理、公司治理的重視，經資策會實地訪查，針對智慧財產管理制度之權責分工、內外部議題、利害關係人之對應、研發歷程有效性及確實執行、組織重要智慧財產之員工等項目檢視查核，於2020年底通過審核。

智財管理已經被正式納入「上市上櫃公司治理實務守則」及「公司治理評鑑」中，永豐金控2020年5月獲台灣證券交易所第六屆公司治理評鑑第一級(前5%)的肯定後，將持續提升數位科技發展能量，完善智慧財產管理，持續精進公司治理。