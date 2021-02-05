去年刷卡金額 衝破3兆

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如／台北報導
圖／經濟日報提供
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國內新冠疫情控制得宜，金管會銀行局昨（4）日公布去（2020）年國人信用刷卡總金額高達3兆196億元，去年12月單月刷卡超過2,958億元，月增近14%，為去年單月次高水準，僅次於6月繳稅月，年底不少人刷卡繳保費，讓12月刷卡金額躍增，並助攻全年刷卡金額突破3兆元整數關卡，創下歷史次高紀錄。

銀行局副局長林志吉表示，去年12月國人刷卡金額大增，比去年11月增加363億元，也較去年同月成長1.58%，主要有三大原因，首先，年底是民眾繳保費的旺季，光是國泰世華、台北富邦、中國信託與永豐銀行這四家銀行刷卡繳保費金額就合計有204億元。

其次，年底為消費旺季，雙12購物節、聖誕與跨年讓餐飲業與量販店湧現人潮且刷卡消費，此部分貢獻62億元，以六家銀行為主，分別是台新、玉山、國泰世華、中國信託、永豐與北富銀等。

第三個原因為12月繳地價稅，刷卡金額增16億元。以中國信託、永豐與玉山銀三家比重較高。

去年受疫情影響，過去刷卡金大宗來源刷卡買機票與出國消費，幾乎歸零，去年刷卡金額3兆196億元跟，2019年全年刷卡3兆2,227億元相比，少2,031億元，減幅6.3%。

金管會統計截至2020年12月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數5,012萬張，總有效卡數約3,300萬張，其中循環信用餘額約1,056億元，未到期分期付款餘額1,527億元。

去年12月轉銷呆帳金額約3.2億元，逾期三個月以上帳款占應收款餘額比率平均為0.15%，較11月底還低。

從個別銀行來看，中國信託針對電玩族群推出特定通路10%回饋的英雄聯盟卡大受歡迎，讓中信一舉衝出8.87萬張新卡，拿下發卡王寶座，國泰世華銀靠好市多聯名卡發出6.57萬張新卡排名第二，台新金則有周末神卡玫瑰Giving卡助攻下，單月亦發出6.37萬張新卡。

刷卡 中國信託 國泰世華

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三原因讓國人去年12月刷卡量大增 全年守住3兆元大關

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