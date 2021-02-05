銀行推鈦金卡 搶移工商機

永豐銀移工商機先瞄準40萬名廠工，永豐銀除了對移工發行首推「SEA鈦金商務悠遊卡」，以印尼文、菲律賓文、越南文三種語言影片，介紹該張信用卡之外，也持續與電子大廠合作，提供電子廠移工完整的場景支付、小額匯款以及小額信貸業務，以金融服務來協助電子廠更善待外籍移工。

永豐銀零售金融處處長吳建毅指出，台灣約有70萬名移工，在台工作年限最長可至14年，分為廠工以及家庭照護工，前者約30萬名、後者約40萬名，如果以薪資3萬元計算，就等於一年有210億元收入，無論是結匯匯回移工家鄉、或是在台灣花掉，一年創造的商機相當龐大。

永豐銀切入移工商機，先從40萬名廠工出發，做法包括，第一，為提供移工便捷在地金融服務，先推出「SEA鈦金商務悠遊卡」，讓移工在台灣享有更便利的刷卡支付，移工可以有電信費刷卡優惠、交通票卡等功能。

第二，持續研究支付發展，與近期升級電支法規催生的電支公司合作，可進一步涉獵到場景支付、甚至可以延伸到移工龐大的結匯與購物需求。

吳建毅說，外籍移工在台灣居留時間最長可以延長到14年，業者都希望移工可以久任，這將產生依定商務行為，包括幫家鄉親友代買的大宗採購支付需求，以線上付款為重心，另外，生活場域則有移工愛去的特定商店等等。

第三，信貸需求，外籍移工來台後，多要支付原生國家申請來台灣工作的相關花費，但當地原生國家利率高，台灣利率幾乎是這些國家的對半砍，等於利息負擔減少一半，信貸的需求相當高，不過基於風險防範機制，永豐銀仍會重視授信金額上限。

此外，吳建毅說，近期國際大廠都相當關注ESG議題，例如蘋果有《供應商行為準則》（Supplier Code of Conduct），重視供應商是否落實員工工時管理流程、是否善待員工等，台灣電子廠商重視自家工廠外籍移工的金融需求，做好金融服務，也是一種善待員工的指標。