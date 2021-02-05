債市急凍 連四天零成交

農曆春節封關在即，國內債市提前放大假、公債連四日「零成交」。券商主管指出，時序逼近春節連假，交易員意態闌珊、交投意願下滑，使債市交易急凍。

券商主管指出，近期美國10年期公債上漲，約落於1.14%附近，主要是預計今年美國經濟將強勁成長、短暫推高通膨水準，但能不能推高通膨預期，進而讓核心通膨持續上升，目前未有定論。

展望後市，交易員表示，目前市場緊盯英國央行利率決策會議，以及美國周五的非農就業數據，期待為市場指引出新的操作方向。

對於近期國內債市交投冷清、門可羅雀，交易員表示，農曆年前交易量下滑很正常，交易員也不急著在年前最後幾天做買賣，不過，近期美債殖利率彈升，很可能為年後債市開紅盤帶來利空壓力。

券商主管說，「台債過去一直都有資金行情撐腰，不過年後，資金行情得和美債殖利率彈升的利空相互拉鋸。」

台灣股市與債市將於今日封關，2月17日開紅盤，券商主管指出，開紅盤的隔日，央行受財政部委託標售10年期公債，金額為300億元。

券商主管表示，「債市究竟是資金行情助拳的多方勝利，還是美債殖利率彈升的空方占上風，年後就會比較明朗。」

券商主管表示，美國公債殖利率近期持續走揚，主要是美國經濟數據轉強，加上美國即將推出大規模的經濟刺激方案，國際債市走空，恐對台債後市造成影響。