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資金借貸涉內控缺失 街口胡亦嘉停職一年

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如陳美君／台北報導

金管會昨（4）日公布對街口電子支付董事長胡亦嘉停職一年的處分，金管會認為街口資金貸與關係人20次均涉內控缺失，董事長未善盡督導職責，「架空董事會監督功能、內控廢弛」，街口支付因此承擔過高財務風險。

另外，街口支付增資3億，卻貸與街口金科3.4億元，等於「一筆資金提供二家公司使用」，有礙健全經營，依法核處180萬元罰款。

對此，街口集團執行長胡亦嘉晚間怒嗆：「街口支付對金管會的處分絕不接受，街口將向監察委員對黃天牧（金管會主委）提出彈劾，對於金管會對街口造成的任何損害，將立即提起民事與刑事訴訟。」

銀行局副局長林志吉表示，決議處分街口有二大理由，一是街口支付自2018年2月4日開業後，貸與母公司街口金融科技20次款項，合計7.75億元，均未依內控制度辦理，前12次只由董事長胡亦嘉口頭指示，就透過往來金融機構的網路銀行交易，轉出款項給街口金科；2019年5月14日金管會專案檢查報告中提列相關缺失，但2019年10月24日至2020年1月31日間，還有八次資金貸予也都有缺失，顯然「漠視金融監理」。

第二，街口支付資金貸與街口金科，超過其所訂定資金貸與總額限制，嚴重影響公司財務健全。

胡亦嘉身兼街口支付與金科公司董座，將街口金科多數資金挹注於街口支付，再於街口金科有資金需求時，利用其身為街口支付董事長職務之便，將金科對街口支付的出資款，再回頭貸與街口金科公司，甚至在街口支付增資後，在短時間內，便將超過增資金額貸與母公司金科，形同一套資本提供二家公司使用，顯示未善盡街口支付董事忠實義務，有礙健全經營。

街口支付 金管會

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