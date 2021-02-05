第二家純網銀 拚3月試營運

經濟日報 / 記者葉憶如邱金蘭／台北報導
圖／經濟日報提供
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金管會昨（4）日核發連線商業銀行（LINE Bank）營業執照，成為第二家取得營業執照的純網銀，第一家是樂天商業銀行；連線銀行預計最快3月中之後，會先試營運。

金管會銀行局副局長林志吉昨天表示，連線商業銀行在2019年8月2日獲金管會許可設立，經過一年準備後，向金管會申請核發營業執照。金管會經完成書面及實地的審查作業後，在昨天核發營業執照。

由於還需要相關系統建置等作業時間，連線商業銀行向金管會表示，最快六周後可以試營運，林志吉表示，預估最快3月中以後試營運。

在樂天、連線銀行相繼取得金管會營業執照後，外界關心第三家純網銀將來銀行，何時能拿到營業執照？林志吉表示，將來銀行相關實地查核提列缺失後，將來銀行已在1月下旬提報改善情形，金管會負責實地查核的相關單位會就改善情形作審查，時程尚難估測。

金管會表示，純網銀為新型態的銀行經營模式，除了要與實體銀行一樣高度注重內控內稽的遵循情形，更應該形塑良好的企業文化，落實公司治理及消費者保護，同時做好信譽風險管理，以建立銀行聲譽與客戶信賴。

由於純網銀是由金融科技、電子商務或電信事業等產業與金融業共同出資設立，未來與集團內關係企業或其他事業進行異業合作時，應加強橫向聯繫，盡職控管及要求合作對象共同遵循金融特許事業所應遵循的法令規定、資訊安全及客戶資料保護，並建立問責機制。

金管會表示，純網銀開業後，金管會將與中央銀行及中央存保公司共同合作，強化純網銀的監理，包括流動性風險、信用風險、信譽風險及資訊安全等作業風險管理，落實公司治理及消費者保護，並維持金融市場競爭秩序。

金管會期許純網銀本於負責任創新的精神，推展各項業務，並積極促進普惠金融。

金管會 網銀 將來銀行

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