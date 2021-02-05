LINE Bank串聯LINE生態圈 打造全民銀行

連線商業銀行（LINE Bank）昨（4）日獲金管會核發營業執照，為國內第二家取得執照的純網銀；LINE Bank表示，未來將持續與各相關單位進行營運與系統串接，全力衝刺於2021年上半年完成開業，開業初期將提供存款、轉帳、簽帳金融卡、個人信貸等金融服務。

LINE Bank指出，將以LINE在台2,100萬個月活躍用戶為基礎，結合股東夥伴們的生態圈，實現Banking in Your Hand的品牌使命，致力成為消費者信賴的全民銀行，落實普惠金融。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「我們非常開心也相當感謝金管會肯定，將持續穩步為開業做好準備，讓用戶體驗創新便利的銀行服務，並實現負責任的創新。」

連線商業銀行於2019年8月2日獲金管會許可設立，金管會經完成書面及實地審查作業後，於昨日核發營業執照。