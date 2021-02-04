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一銀與夢想之家創iLEO公益開戶捐款 帶動社會公益

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，不少慈善團體除活動停擺外，民間小額捐款也大幅銳減並造成營運困難，第一銀行與財團法人夢想之家教育基金會規劃公益開戶捐款活動。

第一銀行長期致力於CSR與金融本業之結合，本次與夢想之家合作的開戶捐款創新模式，讓公益團體能持續受惠並享有穩定的資金來源；即日起客戶僅需透過活動專屬網頁完成iLEO數位帳戶申辦，第一銀行將協助捐贈新戶禮100元予夢想之家，透過公益帶動社會正向的力量。

成立已逾15年的夢想之家，長期扶植在都會區中心靈困境、家庭困境及經濟困境的困境青少年，提供課輔才藝課程、品格教育、就業實習輔導等服務，希望藉由品格教育、全人關懷幫助青少年找回自信，建立正確的價值觀，進而在生活中獲得本質上的改變。

夢想之家自2006年至今已服務超過6,000位學生，每週穩定服務的孩子超過350位，在此期間也成功翻轉許多青少年的人生。

第一銀行

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