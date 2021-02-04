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不動產放款水位下降 金管會分析主要有兩原因

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（4）日表示，到去年12月底止，本國銀行承作的住宅及企業建築放款比率降至26.7%，跟去年11月相比略降，主要是存款大幅增加，以及銀行承作量增幅縮小。

根據銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過存款總餘額及金融債券發售額之和的30%。

金管會公布銀行辦理住宅貸款及建築融資最新資料，金管會銀行局副局長林志吉表示，到去年12月底，34家國銀（不含土銀及輸銀）辦理住宅貸款及建築融資餘額比率為26.7%，低於去年11月底的26.83%。

其中，比率28%到29%的銀行，有九家，沒有一家在29%以上。

對於去年12月底住宅及企業放款比率下降主要原因？林志吉表示，分母的增加及分子增幅減少，兩個因素都有。

根據金管會資料，去年存款暴增，以單月來看，去年12月存款餘額就比11月增加了近8,000億元。

至於住宅及企業建築放款承作量部分，根據金管會資料，去年12月底餘額有11.53兆元，雖仍比去年11月底的11.39兆元增加，但增幅僅有1.22%，跟全年的增幅10.12%相比，已有明顯縮小情況，是否跟政府推出打炒房政策有關，待進一步觀察。

若跟前年相比，住宅及企業建築放款比率仍呈現成長，前年底是26.58%，其中超過29%的銀行有二家，28%到29%的銀行有九家。

金管會 炒房

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