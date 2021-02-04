不動產放款水位下降 金管會分析主要有兩原因
金管會今（4）日表示，到去年12月底止，本國銀行承作的住宅及企業建築放款比率降至26.7%，跟去年11月相比略降，主要是存款大幅增加，以及銀行承作量增幅縮小。
根據銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過存款總餘額及金融債券發售額之和的30%。
金管會公布銀行辦理住宅貸款及建築融資最新資料，金管會銀行局副局長林志吉表示，到去年12月底，34家國銀（不含土銀及輸銀）辦理住宅貸款及建築融資餘額比率為26.7%，低於去年11月底的26.83%。
其中，比率28%到29%的銀行，有九家，沒有一家在29%以上。
對於去年12月底住宅及企業放款比率下降主要原因？林志吉表示，分母的增加及分子增幅減少，兩個因素都有。
根據金管會資料，去年存款暴增，以單月來看，去年12月存款餘額就比11月增加了近8,000億元。
至於住宅及企業建築放款承作量部分，根據金管會資料，去年12月底餘額有11.53兆元，雖仍比去年11月底的11.39兆元增加，但增幅僅有1.22%，跟全年的增幅10.12%相比，已有明顯縮小情況，是否跟政府推出打炒房政策有關，待進一步觀察。
若跟前年相比，住宅及企業建築放款比率仍呈現成長，前年底是26.58%，其中超過29%的銀行有二家，28%到29%的銀行有九家。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言